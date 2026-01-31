Hindustan Hindi News
हेल्थ के लिए खतरा हो सकती है किचन में की गईं ये मिस्टेक, शेफ पंकज भदौरिया ने किया शेयर

हेल्थ के लिए खतरा हो सकती है किचन में की गईं ये मिस्टेक, शेफ पंकज भदौरिया ने किया शेयर

7 mistakes avoid in kitchen: किचन में खाना पकाते वक्त और खाने-पीने की चीजों को स्टोर करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इनका सीधा रिलेशन हेल्थ से होता है। शेफ पंकज भदौरिया ने ऐसे ही 7 किचन मिस्टेक्स को अवॉएड करने की दी है सलाह।

AparajitaJan 31, 2026 03:11 pm IST
1/8

किचन में खाना पकाते और स्टोर करते समय ना करें ये मिस्टेक

रसोई में खाना बनाना केवल पेट भरने तक सीमित नहीं होती। इसके साथ ही पूरी फैमिली को हेल्दी रखना भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब भी किचन में कुकिंग से लेकर स्टोरेज का काम करें तो ये समझकर करें कि इसका इफेक्ट आपकी सेहत पर भी होगा। जैसे काफी सारी महिलाएं किचन में ये मिस्टेक कर देती हैं। जो उनकी और फैमिली दोनों की सेहत के लिए खतरा होता है।

2/8

टमाटर को एल्यूमिनियम में पकाना

टमाटर में मौजूद एसिड एल्यूमिनियम के संपंर्क में आता है और तेजी से मेटल को खींचता है। जिससे टमाटर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है।

3/8

प्लास्टिक रैप में कटे फल ना करें स्टोर

फलों को काटकर स्टोर करना ही गलत है लेकिन कभी किसी वजह से फलों या सब्जियों को काटकर स्टोर करना पड़े तो उन्हें किसी भी प्लास्टिक के रैप में ना रखें नहीं तो फल और सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होकर चिपक जाते हैं।

4/8

खट्टे फलों के जूस को प्लास्टिक बोतल में ना करें स्टोर

साइट्रिक फलों के जूस को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में स्टोर ना करें। फलों का एसिडिक फार्मूला माइक्रोप्लास्टिक को रिलीज करना शुरू कर देता है और जूस में घुलता है।

5/8

कास्ट आयरन पैन में विनेगर का इस्तेमाल

कास्ट आयरन पैन में गलती से भी विनेगर ना डालें। विनेगर से कास्ट आयरन की परत तेजी से निकलने लगती है और वो जंग खा जाता है।

6/8

तांबे के बर्तन में दूध ना रखें

दूध को कभी भी तांबे के बर्तन में ना ही रखें और ना ही उबालें। इससे दूध में जल्दी खराब होने का डर रहता है।

7/8

मेटल के चम्मच से शहद ना निकालें

शहद की शीशी में कभी भी मेटल के चम्मच ना डालें। इससे ना केवल चम्मच में जंग लग जाता है बल्कि शहद का नेचुरल टेस्ट भी खराब हो जाता है।

8/8

नॉन स्टिक पैन में ना करें डीप फ्राई

नॉन स्टिक पैन या कड़ाही में कभी भी डीप फ्राई ना करें। हाई हीट की वजह से कोटिंग निकलकर तेल में मिक्स होने लगती है। जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नही है।

