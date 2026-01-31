हेल्थ के लिए खतरा हो सकती है किचन में की गईं ये मिस्टेक, शेफ पंकज भदौरिया ने किया शेयर

किचन में खाना पकाते और स्टोर करते समय ना करें ये मिस्टेक

रसोई में खाना बनाना केवल पेट भरने तक सीमित नहीं होती। इसके साथ ही पूरी फैमिली को हेल्दी रखना भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब भी किचन में कुकिंग से लेकर स्टोरेज का काम करें तो ये समझकर करें कि इसका इफेक्ट आपकी सेहत पर भी होगा। जैसे काफी सारी महिलाएं किचन में ये मिस्टेक कर देती हैं। जो उनकी और फैमिली दोनों की सेहत के लिए खतरा होता है।