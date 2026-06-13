बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाएं ये 7 सुपरफूड, सर्दी-खांसी और संक्रमण से मिलेगा बचाव

इम्यूनिटी बूस्टिंग 7 सुपर फूड

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। दरअसल, बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह नमी और उमस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अन्य कीटाणुओं के पनपने का कारण बनते हैं। इससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये समस्याएं कमजोर इम्यूनिटी वालों को सबसे पहले चपेट में लेती हैं। ऐसे में इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां देखिए मानसून में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सुपर फूड।