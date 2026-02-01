7 आदतें जो किचन को साफ-सुथरा रखने में करेंगी मदद

रसोई को साफ-सुथरा रखने की 7 आदतें

रसोई को साफ करना मेहनत का काम होता है। तेल के धुएं और मसालों की महक से चिपचिपे दाग होते हैं। वहीं जितनी बार कुकिंग करनी पड़े उतनी बार ढेर सारे बर्तनों के साथ गैस चूल्हे के आसपास भी काफी गंदगी फैल जाती है। जिसे साफ करने में ही काफी टाइम निकल जाता है। अब अगर आप इन 10 आदतों को किचन के कामों में शामिल करेंगी तो हर बार खाना बनाने के बाद घंटाभर लगने वाली सफाई के टाइम को कम कर सकेंगी। जान लें कौन सी हैं वो आदतें।