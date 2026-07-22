हरे रंग के कुर्ते को दूसरे रंग से मैच करें, देखें ये 7 कलर कॉम्बिनेशन

सावन का महीना शुरू होते ही हरे रंग के साड़ी और सूट की जमकर शॉपिंग करने वाली होंगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से कपड़े पहनना चाहती हैं तो हर दिन हरे रंग के अलग शेड्स को सबसे फैशनेबल तरीके से पहन सकती हैं। हरे रंग के कुर्ते, पायजामे और दुपट्टे को ऐसे मिक्स एंड मैच कर पहनें। कलर कॉम्बिनेशन देख सब आपकी तारीफ करेंगे। यहां देखें 7 डिजाइन. ( सभी फोटो साभार-Pintrest)
डार्क ग्रीन कलर के किसी भी सूट को आप पर्पल कलर की सुंदर ओढ़नी के साथ वियर करें। आप चाहें तो किसी भी पुराने ग्रीन सूट के साथ एक सुंदर पर्पल दुपट्टे को खरीदें और पहनकर रेडी हों। सब आपके सूट की तारीफ करेंगे।
कुर्ते खराब हो जाते हैं या फिटिंग खराब हो जाती है लेकिन पायजामे और दुपट्टे वैसे ही रखे रहते हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए ये बेस्ट उपाय है। लाइट ग्रीन कलर के पायजामे और दुपट्टे के साथ लाइट पिंक कलर के कुर्ते को मैच करें। ये लुक ऑफिस और कॉलेज दोनों जगह खूबसूरत दिखेगा।
पेस्टल ग्रीन कलर का कुर्ता सेट है या फिर सिल्क में शाइन करने वाले ग्रीन कलर के लाइट शेड का कुर्ता है तो उसे रॉयल ब्लू कलर के साथ मैच कर पहनें। ये सबसे अट्रैक्टिव लुक देगा।
डार्क ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन गोल्डन या बीज कलर के साथ बहुत सुंदर दिखता है। ऐसे सूट हों तो उसे बीज कलर के दुपट्टे के साथ मैच करें।
रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन फॉरएवर है। जिसे आप किसी भी मौके पर पहनकर रेडी हों, ऑफिस जाएं या कॉलेज, सावन के दिनों में ये सबसे अट्रैक्टिव दिखता है।
सावन में स्पेशल ओकेजन पर रेडी होना है। तो किसी पुराने डार्क ग्रीन कुर्ते को पिंक दुपट्टे के साथ मैच कर पहन लें। ये सबसे अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करेगा।
कुर्ते को मिक्स एंड मैच करने का ये तरीका यूनिक है। किसी फ्रंट ओपन कुर्ते या श्रग के साथ ग्रीन कुर्ता मैच कराएं, ये बहुत खूबसूरत फॉर्मल लुक क्रिएट करेगा।