हरे रंग के कुर्ते को दूसरे रंग से मैच करें, देखें ये 7 कलर कॉम्बिनेशन

हरे रंग के कुर्ते को करें मिक्स एंड मैच

सावन का महीना शुरू होते ही हरे रंग के साड़ी और सूट की जमकर शॉपिंग करने वाली होंगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से कपड़े पहनना चाहती हैं तो हर दिन हरे रंग के अलग शेड्स को सबसे फैशनेबल तरीके से पहन सकती हैं। हरे रंग के कुर्ते, पायजामे और दुपट्टे को ऐसे मिक्स एंड मैच कर पहनें। कलर कॉम्बिनेशन देख सब आपकी तारीफ करेंगे। यहां देखें 7 डिजाइन. ( सभी फोटो साभार-Pintrest)