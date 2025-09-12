ओवरसाइज शर्ट स्टाइल करने के 7 जबरदस्त टिप्स, हर लुक में लगेंगी बेहद स्टाइलिश

बदलते समय के साथ फैशन की दुनिया में भी कई नए बदलाव आते रहते हैं। आजकल ऑफिस गोइंग से लेकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच ओवरसाइज शर्ट कैरी करने का फैशन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप भी इस फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हुए पीछे नहीं रहना चाहती तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन फैशन टिप्स को फॉलो करके आप ओवरसाइज शर्ट को हर मौके के लिए स्टाइलिश और आरामदायक बना सकती हैं। Pic Credit ; Pinterest
ओवरसाइज शर्ट को स्टाइलिश लुक देने के लिए कमर पर पतली या चौड़ी बेल्ट बांधें। इससे आपकी फिगर डिफाइन होने के साथ लुक स्मार्ट मिलता है। उदाहरण के लिए आप सफेद ओवरसाइज शर्ट के साथ काली बेल्ट और जींस कैरी कर सकते हैं।
ओवरसाइज शर्ट को जैकेट, ब्लेजर, या कार्डिगन के साथ लेयर करें। सर्दियों में डेनिम जैकेट या लेदर जैकेट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चेक्ड ओवरसाइज शर्ट के ऊपर क्रॉप टॉप पहनें।
स्किनी जींस, स्ट्रेट-फिट जींस, या लेगिंग्स के साथ ओवरसाइज़ शर्ट को टक-इन करें या ढीला छोड़ें। हाई-वेस्ट जींस के साथ शर्ट का अगला हिस्सा टक करके कैजुअल और ट्रेंडी लुक पा सकती हैं।
गर्मियों में डेनिम शॉर्ट्स या टेलर्ड शॉर्ट्स के साथ ओवरसाइज शर्ट को टक करके और बिना किए भी पहना जा सकता है। इसके साथ स्नीकर्स या लोफर्स पहनकर लुक को पूरा करें।
पेंसिल स्कर्ट या मिडी स्कर्ट के साथ ओवरसाइज शर्ट टक-इन करके ऑफिस-रेडी लुक बनाएं।
ओवरसाइज शर्ट के साथ एक्सेसरीज में स्टेटमेंट नेकलेस, बड़े झुमके, या स्कार्फ के साथ लुक को और आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके साथ आप सनग्लासेस और स्लिंग बैग जोड़ सकते हैं। बात अगर फुटवियर की करें तो कैजुअल लुक के लिए स्नीकर्स या सैंडल और फॉर्मल लुक के लिए हील्स या एंकल बूट्स पहनें।