Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

हर बात पर राय देना जरूरी नहीं, गॉसिप से बचने के ये 7 तरीके अपनाएं

गॉसिप किसी भी रिश्ते और माहौल को खराब कर सकती है। ऐसे समय में सही शब्द चुनना और शांत रहना आपकी समझदारी दिखाता है। जानिए ऐसे 7 आसान तरीके, जिनसे आप बिना किसी से बहस किए गॉसिप से बच सकते हैं।

Shubhangi GuptaJul 02, 2026 03:23 pm IST
1/7

गॉसिप या चुगली से कैसे निपटें?

किसी की गैरमौजूदगी में उसकी बातें करना आसान होता है, लेकिन वहीं आपका असली स्वभाव भी सामने आता है। हर गॉसिप का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। कई बार एक शांत जवाब, सही सवाल या विषय बदल देना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बातों पर भरोसा करें, तो गॉसिप से दूरी बनाना अच्छी आदत है। आइए जानते हैं ऐसे 7 तरीके, जो आपको हर मुश्किल बातचीत में भी गरिमा बनाए रखने में मदद करेंगे।

2/7

कहें- 'इस बारे में बात ना करें'

अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई कर रहा है जो वहां मौजूद नहीं है, तो विनम्रता से कह सकते हैं, 'मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति की गैरमौजूदगी में उसकी बात नहीं करनी चाहिए।' इससे बिना किसी बहस के आपकी सोच भी सामने आ जाती है और बातचीत का माहौल भी खराब नहीं होता।

3/7

अपना अनुभव बताएं

अगर कोई किसी के बारे में गलत बातें कर रहा है और आपका अनुभव अलग रहा है, तो शांत होकर कहें, 'मेरे साथ तो उनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है।' इससे आप किसी का पक्ष लिए बिना सिर्फ अपना अनुभव साझा करते हैं और गॉसिप आगे बढ़ने से भी रुक सकती है।

4/7

बिना पूरी जानकारी राय ना दें

हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। अगर आपको पूरी सच्चाई नहीं पता, तो साफ कहें, 'मुझे पूरी बात नहीं पता, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा।' यह आपकी समझदारी और जिम्मेदार सोच को दिखाता है।

5/7

जल्दबाजी में फैसला ना करें

अगर किसी के बारे में ऐसी बात सुनें जो आपको सही ना लगे, तो कह सकते हैं, 'यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि मैं उन्हें ऐसा नहीं जानता।' इससे आप बिना किसी पर आरोप लगाए अपनी बात रख सकते हैं और अफवाहों का हिस्सा बनने से बच सकते हैं।

6/7

पहले उसकी बात भी सुनें

किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी बात सुनना जरूरी है। आप कह सकते हैं, 'मैं पहले उनकी बात भी जानना चाहूंगा, फिर कोई राय बनाऊंगा।' यह आदत रिश्तों में भरोसा बनाए रखती है और गलतफहमी कम करने में मदद करती है।

7/7

आराम से टॉपिक चेंज दें

अगर आपको लगे कि बातचीत सिर्फ चुगली की तरफ जा रही है, तो बिना किसी को टोकते हुए टॉपिक चेंज कर दें। किसी नए मुद्दे पर बात शुरू करें या कोई सामान्य सवाल पूछ लें। कई बार एक छोटा-सा बदलाव बेकार की चर्चा को वहीं खत्म कर देता है। यही आदत आपको दूसरों से अलग और ज्यादा सम्मान पाने वाला इंसान बनाती है।

Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलहर बात पर राय देना जरूरी नहीं, गॉसिप से बचने के ये 7 तरीके अपनाएं