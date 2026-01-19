दुबले-पतले शरीर से हो चुके हैं परेशान, तो मसल्स गेन करने के लिए खाएं ये 7 सुपरफूड्स

मसल्स गेन करने के लिए क्या खाएं

कई लोग मोटापा कम करने के लिए डायटिंग करते रहते हैं, तो कुछ लोग अपने दुबलेपन से परेशान रहते हैं। उनकी समस्या होती है वजन कम होना और मसल्स गेन न होगा। कई लोग जो दुबलेपन का शिकार होते हैं, उनके शरीर में ताकत भी कम होती है। अगर आप भी दुबलेपन से परेशान हो चुके हैं और मसल्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने के बजाय कुछ चीजों को डायट में शामिल करें। इन चीजों को खाने से आपको कई अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और इससे मसल्स गेन करने में मदद मिलेगी। चलिए बताते हैं कौन से फूड्स आपको खाने चाहिए।