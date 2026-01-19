दुबले-पतले शरीर से हो चुके हैं परेशान, तो मसल्स गेन करने के लिए खाएं ये 7 सुपरफूड्स

कई लोग मोटापा कम करने के लिए डायटिंग करते रहते हैं, तो कुछ लोग अपने दुबलेपन से परेशान रहते हैं। उनकी समस्या होती है वजन कम होना और मसल्स गेन न होगा। कई लोग जो दुबलेपन का शिकार होते हैं, उनके शरीर में ताकत भी कम होती है। अगर आप भी दुबलेपन से परेशान हो चुके हैं और मसल्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स लेने के बजाय कुछ चीजों को डायट में शामिल करें। इन चीजों को खाने से आपको कई अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और इससे मसल्स गेन करने में मदद मिलेगी। चलिए बताते हैं कौन से फूड्स आपको खाने चाहिए।
अगर आप नॉन-वेज लवर हैं, तो मसल्स गेन करने के लिए चिकन ब्रेस्ट खाएं। चिकन ब्रेस्ट में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन से शरीर में ताकत भी मिलती है और मसल्स बनती है। जिम करने वाले लोग चिकन ब्रेस्ट जरूर खाते हैं। चिकन ब्रेस्ट में आपको 30 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा।
वेज खाने वाले लोग पनीर खा सकते हैं लेकिन इसे रोस्ट कर या सब्जी के जरिए खाने से फायदा नहीं मिलेगा। पनीर आप कच्चा खाएं और रोजाना डायट में लें। पनीर में प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। 100 ग्राम पनीर में करीब 18-20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
अमीनो एसिड से भरपूर ग्रीक योगर्ट प्रोटीन से भी भरपूर होता है। मसल्स गेन करने और वजन बढ़ाने के लिए आप ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसमें फ्रूट्स को डालकर खाएं।
प्रोटीन का कंप्लीट पैकेज माना जाता है अंडा। अंडा अगर आप डेली 1 खाते हैं, तो प्रोटीन, कैल्शियम की कमी शरीर में पूरी हो जाएगी और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इससे वजन भी बढ़ेगा और मसल्स भी मजबूत हो जाएंगी।
मसल्स और वेट गेन करने के लिए दूध में केला डालकर खाएं। दूध में केला, सेब डालकर स्मूदी भी बना सकते हैं। केला प्रोटीन, फायबर, पोटैशियम का अच्छा स्रोत होता है और दूध से भी वजन बढ़ता है। बनाना शेक भी बनाकर पी सकते हैं।
चिया, पंपकिन, सनफ्लॉवर सीड्स और अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा, पिस्ता खाने से भी वजन बढ़ता है। आप ड्राई फ्रूट्स को दूध में भिगोकर भी खा सकते हैं या ऐसे ही खाएं। इसके अलावा आप मूंगफली-मखाना रोस्ट कर भी खा सकते हैं। ओट्स और दालों को भी डायट में शामिल करें।
स्टार्च वाली सब्जियां खाने से भी वजन बढ़ेगा और मसल्स मजबूत होंगी। आलू, शकरकंद, कॉर्न्स खाएं। इसके अलावा हरी सब्जियों को भी अपने खान-पान में शामिल करें। सब्जियां काफी फायदेमंद होती हैं और वजन बढ़ाने में मददगार होती है।