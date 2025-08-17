7 foods that worse for bones it can weaken easily हड्डियों को कमजोर बनाने लगते हैं ये फूड्स, संभलकर खाएं-पीएं
Foods that bad for bone health: हड्डियों का ख्याल अक्सर उम्र बढ़ने के साथ आता है। लेकिन अगर चाहते हैं कि बुढ़ापा आसानी से कट जाए तो आज से ही इन फूड्स को डाइट से बाहर कर दें। ये तेजी से हड्डियों को कमजोर करने का काम करते हैं। 

AparajitaSun, 17 Aug 2025 04:13 PM
हड्डियों को कमजोर बनाने वाले फू्ड्स

हड्डियां शरीर के लिए सपोर्ट की तरह काम करती हैं। जिसे हेल्दी रखने के लिए बहुत कम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जब हड्डियों और ज्वाइंट्स में दर्द शुरू होता है। तो इन्हें मजबूत और सुरक्षित रखने की जरूरत महसूस होती है। जबकि हड्डियां सारे ऑर्गन को अपनी जगह पर सेफ रखने का काम करती हैं। आपके खानपान का सीधा असर हड्डियों पर भी होता है। जंक फूड, अनहेल्दी फूड्स हड्डियों को भी डैमेज करने का काम करता है। जैसे कि ये 7 फूड जो तेजी से हड्डियों को कमजोर करते हैं।

नमक

खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक जरूरी होता है। बिना नमक के किसी भी डिश का स्वाद फीका लग सकता है। लेकिन जरूर से ज्यादा सोडियम शरीर में पहुंचने लगे तो ये यूरिन के जरिए कैल्शियम को शरीर के बाहर निकालने लगता है। इस कैल्शियम की कमी को बॉडी हड्डियों से लेकर पूरा करती है। जिसकी वजह से समय के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।

चीनी

चीनी को हड्डियों के लिए हार्मफुल नहीं माना जाता। लेकिन आपको पता है कि हाई शुगर का कंज्प्शन कैल्शियम अब्जॉर्ब्शन को कम कर देता है और सूजन को बढ़ाता है। साथ ही बॉडी के लिए बोन टिश्यू बनाने के काम को भी मुश्किल कर देता है। केवल मीठी चीज खाने से नहीं जिस भी चीज में शुगर जैसे सीरियल्स, एनर्जी बार और ड्रिंक्स में मौजूद हिडन शुगर भी हार्मफुल होती है।

सॉफ्ट ड्रिंक्स&nbsp;

सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। जो हड्डियों को कमजोर बना देता है। इसके अलावा काफी सारी सॉफ्ट ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड हड्डियों को तेजी से कमजोर बनाते हैं।

कैफीन

चाय और कॉफी दोनों ही रिफ्रेशिंग होती है। बिना इसके तो शायद ही किसी का काम चलता हो। लेकिन जरूरत से ज्यादा कैफीन यूरिन के जरिए कैल्शियम को शरीर के बाहर कर देती है। लेकिन कैफीन को अगर दूध के साथ बैलेंस कर पिया जा या फिर कम मात्रा में पिया जाए तो हड्डियों के लिए खतरा नही है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स जिसमे ज्यादा मात्रा में कैफीन के साथ शुगर होती है। वो हड्डियों के लिए ज्यादा हार्मफुल है।

एल्कोहल

लिवर की तरह ही एल्कोहल हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये विटामिन डी को अब्जार्ब होने से रोकती है। जो कि कैल्शियम को फूड से लेने में मदद करता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम रिच फूड्स खाने के बाद भी शरीर को कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती। यहीं नहीं, ज्यादा मात्रा में पीने की वजह से एल्कोहल ऐसे सेल्स को भी बनने से रोकता है जो हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है और उन्हें रिपेयर करती है। इसलिए एल्कोहल का डेली कंज्प्शन हड्डियों के लिए भी हार्मफुल होता है।

प्रोटीन का इंबैलेंस

मसल्स और हड्डियों दोनों के लिए प्रोटीन जरूरी है। लेकिन अगर आप एनिमल प्रोटीन ज्यादा ले रहे और फल सब्जियों से मिलने वाले प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इग्नोर कर रहें तो भी शरीर को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलेगा। दाल, फलियां, सब्जी के साथ अंडे और मीट खाने की वजह से शरीर में पीएच बैलेंस रहता है और शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है।

रिफाइंड कार्ब्स

ब्रेड, बिस्कुट जैसी चीजों को बेफिक्र होकर खाते हैं तो ये हेल्दी नहीं है। इसमे किसी भी तरह के हड्डियों को मजबूत बनाने वाले न्यूट्रिशन जैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस नहीं होते। रिफाइंड कार्ब्स वाली चीजों को खाने से पेट भर जाता है और अक्सर लोग हेल्दी फूड्स को इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से जरूरी न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिलता और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।

