हड्डियों को कमजोर बनाने लगते हैं ये फूड्स, संभलकर खाएं-पीएं

एल्कोहल

लिवर की तरह ही एल्कोहल हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये विटामिन डी को अब्जार्ब होने से रोकती है। जो कि कैल्शियम को फूड से लेने में मदद करता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम रिच फूड्स खाने के बाद भी शरीर को कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती। यहीं नहीं, ज्यादा मात्रा में पीने की वजह से एल्कोहल ऐसे सेल्स को भी बनने से रोकता है जो हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है और उन्हें रिपेयर करती है। इसलिए एल्कोहल का डेली कंज्प्शन हड्डियों के लिए भी हार्मफुल होता है।