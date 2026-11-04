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दिवाली की शाम द्वार पर चमकेंगे ये 7 रंगोली डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

रंगोली सजावट का अहम हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि दिवाली की शाम को आपका द्वार रंगोली के सुंदर डिजाइन से चमके तो आपको यहां दिए फोटोज को देखना चाहिए। ये रंगोली डिजाइन आसानी से बन जाएंगे और हर कोई इनकी खूब तारीफ करेगा। 

Avantika JainNov 04, 2026 09:45 pm IST
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सुंदर रंगोली डिजाइन

रंगोली भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। भारत में त्योहारों, खासकर दिवाली के मौके पर घर के आंगन, मुख्य दरवाजे और पूजा की जगह पर रंगोली बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। रंग-बिरंगे रंगों, फूलों, चावल, आटे और प्राकृतिक चीजों से इसे बनाया जाता है। यहां हम रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जो बहुत सुंदर हैं और हर कोई इन्हें आसानी से बना सकते हैं।

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गुलाब-मोगरे के फूल और पत्तियों वाली रंगोली

दिवाली के दिन फूलों का दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रंगोली के लिए बहुत सारे फूलों को खरीदने से अच्छा है कि आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये डिजाइन दो तरह के फूलों से बनाया गया है और दिखने में काफी सुंदर है। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart

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ज्योमेट्रिक रंगोली डिजाइन

इस तरह के रंगोली को बनाने से पहले आपको पेन या फिर पेंसिल से इस जमीन पर बना लें। फिर इसमें रंग भरना शुरू करें। इससे डिजाइन साफ और सुंदर दिखेगा। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart

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सर्कल रंगोली डिजाइन

मेन गेट पर बनाने के लिए ये एक अच्छा रंगोली डिजाइन है। इस डिजाइन में आपको रंग और फूल दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliar

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चार रंगों से बनी रंगोली

रंगोली बनाने के लिए अगर आपके पास बहुत सारे रंग नहीं है तो आप इस तरह की रंगोली बनाएं। इसमें कम रंगों का इस्तेमाल किया गया है और ये दिखने में काफी सुंदर है। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart

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गुलाब की पंखुड़ियों वाली रंगोली

गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके आप एक सुंदर रंगोली बना सकती हैं। नौसीखिए लोग भी इस तरह के डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें सफेद रंग का इस्तेमाल किया है और गुलाब की पत्तियों से रंगोली की फिलिंग की है। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart

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फूलों की रंगोली

फुलों की रंगोली बनाने के लिए सुंदर और अलग डिजाइन खोज रहे हैं तो फोटो में दिए डिजाइन को चुनें। ये एक सुंदर पैटर्न है जिसे आसानी से आप घर के दरवाजे के पास या फिर मंदिर के पास बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट-kshamarangoliart

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शेडिंग वाला रंगोली डिजाइन

रंगोली बनाने में महारथी हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये डिजाइन सिंपल है बस इसमें रंग करने का तरीका अलग है। ये शेडिंग वाली रंगोली है जिसे घर के दरवाजे पर बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart

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