दिवाली की शाम द्वार पर चमकेंगे ये 7 रंगोली डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

रंगोली भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। भारत में त्योहारों, खासकर दिवाली के मौके पर घर के आंगन, मुख्य दरवाजे और पूजा की जगह पर रंगोली बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। रंग-बिरंगे रंगों, फूलों, चावल, आटे और प्राकृतिक चीजों से इसे बनाया जाता है। यहां हम रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जो बहुत सुंदर हैं और हर कोई इन्हें आसानी से बना सकते हैं।
दिवाली के दिन फूलों का दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रंगोली के लिए बहुत सारे फूलों को खरीदने से अच्छा है कि आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये डिजाइन दो तरह के फूलों से बनाया गया है और दिखने में काफी सुंदर है। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart
इस तरह के रंगोली को बनाने से पहले आपको पेन या फिर पेंसिल से इस जमीन पर बना लें। फिर इसमें रंग भरना शुरू करें। इससे डिजाइन साफ और सुंदर दिखेगा। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart
मेन गेट पर बनाने के लिए ये एक अच्छा रंगोली डिजाइन है। इस डिजाइन में आपको रंग और फूल दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliar
रंगोली बनाने के लिए अगर आपके पास बहुत सारे रंग नहीं है तो आप इस तरह की रंगोली बनाएं। इसमें कम रंगों का इस्तेमाल किया गया है और ये दिखने में काफी सुंदर है। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart
गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करके आप एक सुंदर रंगोली बना सकती हैं। नौसीखिए लोग भी इस तरह के डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें सफेद रंग का इस्तेमाल किया है और गुलाब की पत्तियों से रंगोली की फिलिंग की है। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart
फुलों की रंगोली बनाने के लिए सुंदर और अलग डिजाइन खोज रहे हैं तो फोटो में दिए डिजाइन को चुनें। ये एक सुंदर पैटर्न है जिसे आसानी से आप घर के दरवाजे के पास या फिर मंदिर के पास बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट-kshamarangoliart
रंगोली बनाने में महारथी हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये डिजाइन सिंपल है बस इसमें रंग करने का तरीका अलग है। ये शेडिंग वाली रंगोली है जिसे घर के दरवाजे पर बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart