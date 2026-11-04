दिवाली की शाम द्वार पर चमकेंगे ये 7 रंगोली डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

सुंदर रंगोली डिजाइन

रंगोली भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। भारत में त्योहारों, खासकर दिवाली के मौके पर घर के आंगन, मुख्य दरवाजे और पूजा की जगह पर रंगोली बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। रंग-बिरंगे रंगों, फूलों, चावल, आटे और प्राकृतिक चीजों से इसे बनाया जाता है। यहां हम रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं, जो बहुत सुंदर हैं और हर कोई इन्हें आसानी से बना सकते हैं।