Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

छोटी हाइट वाली लड़कियां ट्राई करें ये 7 स्टाइलिंग टिप्स, तुरंत दिखेंगी लंबी और खूबसूरत

अगर आपकी हाइट छोटी है और आप लंबी दिखना चाहती हैं तो सही फैशन ट्रिक्स आपके लुक को पूरी तरह बदल सकती हैं। हम आपको कुछ ऑप्शन्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप लंबी और स्टाइलिश दिख सकती हैं। यहां देखें 7 स्मार्ट फैशन टिप्स जो आपके लुक को बना देंगे परफेक्ट।

Deepali SrivastavaMar 12, 2026 10:16 am IST
1/8

छोटी हाइट वाली लड़कियां

छोटी हाइट होने पर कई बार लड़कियां सोचती हैं कि उनपर कोई भी कपड़ा या स्टाइल स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस सही फैशन स्टाइलिंग जानना जरूरी है। कुछ स्मार्ट फैशन ट्रिक्स अपनाकर छोटी हाइट वाली लड़कियां भी लंबी और स्टाइलिश दिख सकती हैं। जैसे मोनोक्रोम आउटफिट, हाई वेस्ट जींस, वर्टिकल स्ट्राइप्स और पॉइंटेड हील्स जैसे छोटे-छोटे स्टाइलिंग टिप्स आपके पूरे लुक को बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी हाइट को विजुअली लंबा दिखाना चाहती हैं, तो इन 7 आसान फैशन टिप्स को जरूर ट्राई करें। ये टिप्स आपके स्टाइल को और भी एलिगेंट और कॉन्फिडेंट बना देंगे।

2/8

1. मोनोक्रोम आउटफिट्स पहनें

अगर आपकी हाइट छोटी है तो एक ही रंग का आउटफिट (Monochrome Look) पहनना आपके लिए परफेक्ट ट्रिक है। सिर से पांव तक एक ही कलर पहनने से बॉडी एक लंबी लाइन में दिखती है, जिससे आप लंबी नजर आती हैं। ब्लैक, बेज, नेवी ब्लू या पेस्टल शेड्स में मोनोक्रोम लुक स्टाइलिश भी लगता है और हाइट को विजुअली बढ़ाने में मदद करता है। जैसे आजकल को-ऑर्ड सेट्स भी चले हैं, जो सेम कलर में होते हैं।

3/8

2. हाई वेस्ट जींस या पैंट्स चुनें

हाई वेस्ट जींस या ट्राउजर छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए बेस्ट फैशन टिप है। यह आपके पैरों को लंबा दिखाता है और बॉडी का प्रोपोर्शन बेहतर बनाता है। इसे क्रॉप टॉप, टक-इन शर्ट या फिटेड टॉप के साथ स्टाइल करें। इससे आपका लुक लंबा और स्मार्ट दिखाई देता है।

4/8

3. वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े

अगर आप लंबी दिखना चाहती हैं तो वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े जरूर पहनें। ऊपर से नीचे तक जाने वाली लाइनें शरीर को लंबा दिखाने का विजुअल इफेक्ट देती हैं। स्ट्राइप्ड ड्रेस, पैंट या कुर्ती आपकी हाइट को बैलेंस करके आपको ज्यादा लंबा दिखा सकती है। बेड़ी लाइनों वाले कपड़ों को न चुनें।

5/8

4. सही लेंथ वाली ड्रेस

छोटी हाइट वाली लड़कियों को घुटनों के ऊपर या मिडी लेंथ ड्रेस ज्यादा सूट करती है। बहुत लंबी ड्रेस या ढीले कपड़े आपकी हाइट को और छोटा दिखा सकते हैं। फिटेड और सही लेंथ की ड्रेस पहनने से आपका पूरा लुक ज्यादा एलिगेंट और लंबा दिखाई देता है।

6/8

5. प्वॉइंटेड और टो हील्स

अगर आप अपनी हाइट को थोड़ा और लंबा दिखाना चाहती हैं तो पॉइंटेड टो हील्स या पंप्स पहनना अच्छा ऑप्शन है। इनका डिजाइन पैरों को लंबा दिखाता है और आपका पूरा लुक ज्यादा ग्रेसफुल लगता है। न्यूड या स्किन टोन हील्स पहनने से हाइट और भी ज्यादा लंबी नजर आती है। वैसे तो आप कोई भी हील्स चुन सकती हैं लेकिन ये अच्छे ऑप्शन है।

7/8

6. ढीले-ओवरसाइज कपड़ों से बचें

बहुत ज्यादा ओवरसाइज्ड कपड़े छोटी हाइट वाली लड़कियों पर अच्छे नहीं लगते। इससे बॉडी का शेप छिप जाता है और हाइट कम दिखाई देती है। इसके बजाय फिटेड या सेमी-फिटेड आउटफिट चुनें। इससे आपका फिगर भी अच्छा दिखेगा और हाइट भी ज्यादा लगेगी। आजकल ढीले कपड़ों का ट्रेंड खूब चल रहा है लेकिन ये आपकी हाइट को कम दिखाएगा।

8/8

7. शॉर्ट हेयरस्टाइल ट्राई करें

हाइट सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि ओवरऑल लुक से भी दिखती है। आप कैसी हेयरस्टाइल बना रही हैं, ये भी मैटर करता है। छोटी हाइट वाली लड़कियों पर शॉर्ट हेयरकट, लेयर्स या हाई पोनीटेल काफी अच्छे लगते हैं। इससे गर्दन लंबी दिखती है और पूरा लुक ज्यादा टॉल और स्मार्ट लगता है। इन्हें ट्राई करें।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलछोटी हाइट वाली लड़कियां ट्राई करें ये 7 स्टाइलिंग टिप्स, तुरंत दिखेंगी लंबी और खूबसूरत