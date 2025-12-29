फैशन से जुड़ी ये 7 गलतियां आपको दिखा सकती हैं मोटा, स्लिम लुक के लिए इन आउटफिट्स को कहें 'ना'

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलफैशन से जुड़ी ये 7 गलतियां आपको दिखा सकती हैं मोटा, स्लिम लुक के लिए इन आउटफिट्स को कहें 'ना'

कुछ आउटफिट्स और स्टाइलिंग गलतियां आपको जरूरत से ज्यादा भरा-भरा या मोटा दिखा सकती हैं। अगर आप स्लिम और ट्रिम दिखना चाहती हैं, तो कपड़ों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें।

Manju MamgainDec 29, 2025 06:49 pm IST
1/7

शरीर को भारी दिखाते हैं ये 7 आउटफिट्स

जाने-अनजाने फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हम कई बार कुछ ऐसे कपड़ों का चुनाव खुद के लिए कर बैठते हैं, जो आपको स्लिम ट्रिम लुक देने की जगह शरीर को भारी दिखाकर आपकी पर्सनालिटी खराब कर देते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन सी 7 फैशन मिस्टेक करने से बचना चाहिए।

2/7

हॉरिजॉंटल स्ट्राइप्स वाले कपड़े

हॉरिजॉंटल लाइनें बॉडी को चौड़ा दिखाती हैं। इससे शरीर भारी लगता है। आप खुद को पतला दिखाने के लिए वर्टिकल स्ट्राइप्स चुनें, जो आपको लंबा और पतला लुक देती हैं।

3/7

बड़े-बड़े बोल्ड प्रिंट्स

बड़े फ्लोरल, ज्योमेट्रिक या बोल्ड प्रिंट्स बॉडी के कर्व्स को हाइलाइट करके मोटापन बढ़ा देते हैं। छोटे प्रिंट्स या सॉलिड कलर्स बेहतर होते हैं।

4/7

बहुत टाइट या बॉडी-हगिंग कपड़े

स्किन-टाइट ड्रेस, बॉडीकॉन या बहुत टाइट टॉप्स बॉडी के हर हिस्से को उभार देते हैं, जिससे अनचाहे हिस्से ज्यादा नजर आते हैं। स्लिमिंग इफेक्ट के लिए परफेक्ट फिटिंग वाले कपड़े चुनें।

5/7

बहुत ढीले-बैगी कपड़े

ओवरसाइज या बहुत लूज आउटफिट्स शरीर को बेढंगा और भारी दिखाते हैं। इससे बॉडी शेप पता ही नहीं चलती और आप और मोटी लग सकती हैं।

6/7

पेस्टल कलर्स के हैवी फैब्रिक

सर्दियों में पेस्टल शेड्स जैसे हल्का गुलाबी, पीला या बहुत लाइट कलर्स ऊनी कपड़ों में मोटापन बढ़ा देते हैं। ऐसे में खुद को स्लिम लुक देने के लिए डार्क कलर्स जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, डार्क ग्रे चुनें।

7/7

रफल्स, फ्रॉक स्टाइल या गुब्बारा स्टाइल ब्लाउज

रफल्स, पफ स्लीव्स या गुब्बारे जैसे वॉल्यूम वाले डिजाइन पेट या कमर के हिस्से को भारी दिखाते हैं। खुद को पतला दिखाने के लिए सिंपल और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन पहनें।

