7 fancy stylish latest red color suits designs for Karwa Chauth and upcoming festivals रेड सूट की दीवानी हैं तो देख लें ये 7 लेटेस्ट डिजाइन, आने वाले त्यौहारों पर सबसे सुंदर दिखेंगी!
रेड सूट की दीवानी हैं तो देख लें ये 7 लेटेस्ट डिजाइन, आने वाले त्यौहारों पर सबसे सुंदर दिखेंगी!

त्यौहारों का सीजन शुरू होने वाला है, दिवाली से ले करवाचौथ तक, कई मौकों के लिए आपको आउटफिट लेने होंगे। ऐसे ही किसी मौके पर रेड सूट पहनने की सोच रही हैं, तो ये फैंसी डिजाइन जरूर देख लें।

Anmol ChauhanThu, 18 Sep 2025 05:56 PM
फैंसी रेड सूट

रेड एक ऐसा रंग है, जो हर महिला पर सुंदर लगता है। इसमें उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आती है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं रेड रंग पहनना प्रिफर करती हैं। खासतौर से त्यौहारों पर तो लाल रंग का मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब त्यौहारों का सीजन शुरू होने वाला है, दिवाली से ले करवाचौथ तक, कई मौकों के लिए आपको आउटफिट लेने होंगे। ऐसे ही किसी मौके पर रेड सूट पहनने की सोच रही हैं, तो ये फैंसी डिजाइन जरूर देख लें। (All Images Credit-Pinterest)

रेड अनारकली सूट

अनारकली सूट बहुत ही रॉयल लुक देता है। गर्ल्स खासतौर से त्यौहारों पर अनारकली पहनना प्रिफर करती हैं। इस बार आप चाहें तो लाल रंग का सुंदर सा अनारकली ले सकती हैं। इसकी फुल स्लीव्स और गोल्डन वर्क, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा।

गोटा पट्टी सूट

ट्रेडिशनल गोटा पट्टी वर्क सूट पर बहुत सुंदर लगता है। त्यौहारों के लिए खासतौर से ऐसे डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं। आप हेवी गोटा पट्टी वर्क वाला दुपट्टा ले सकती हैं, ये आपके सिंपल सीट के साथ अच्छा लगेगा। वहीं सूट के बॉर्डर और स्लीव्स पर भी गोटा पट्टी वर्क बहुत सुंदर लगता है।

स्टाइलिश सूट सेट

अगर आप ज्यादा हेवी कुछ पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो मिनिमल एंब्रॉयड्री वाला ये सूट आपको जरूर पसंद आएगा। ये पाकिस्तानी फिट वाला सूट है, जो देखने में बहुत फैंसी लगता है। कंफर्टेबल ऑप्शन की तलाश में भी हैं, तो ऐसा कुछ आपको लेना चाहिए।

पटियाला सूट सेट

इस बार पंजाबी कुड़ी लुक फ्लांट करना चाहती हैं, तो रेड पटियाला सूट ले लें। इसकी भारी सलवार और हेवी एंब्रॉयडरी आपके फेस्टिव लुक में चार चांद लगा देगी। थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो स्लीवलेस स्टाइल ट्राई कर सकती हैं।

गाउन स्टाइल सूट

वेडिंग या फेस्टिव सीजन के लिए गाउन स्टाइल सूट लेना बेस्ट रहेगा। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और काफी ग्लैम लुक देते हैं। ज्यादा हेवी लुक ना लगे, इसके लिए सूट थोड़ा लाइट एंब्रॉयडरी वाला चुनें। दुपट्टा थोड़ा हेवी बॉर्डर वाला रखेंगी, तो ओवरऑल बैलेंस्ड लुक मिलेगा।

जैकेट स्टाइल सूट

जैकेट स्टाइल सूट आजकल काफी ट्रेंड में हैं। इसमें बहुत ही फैंसी लुक आता है। ट्रेडिशनल पहनकर भी आप थोड़ा अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो ये स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। लुक बैलेंस्ड रहे, इसके लिए सूट पर ज्यादा हेवी एंब्रॉयडरी ना रखें लेकिन बॉर्डर हेवी रखें।

प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक

प्रॉपर ट्रेडिशनल के लिए गोल्डन एंब्रॉयडरी वाला रेड सूट ले सकती हैं। करवाचौथ के लिए ऐसा सूट एकदम परफेक्ट रहेगा। हेवी दुपट्टा, लाइट सूट और ज्वैलरी आपके लुक को अलग ही निखार देगी।

