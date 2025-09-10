7 Fancy Net Neck and Sleeve Designs to Give Your Suit a Stylish Look सूट को देना है स्टाइलिश लुक, तो नेट लगवाकर बनवाएं गले और स्लीव्स के ये 7 फैंसी डिजाइन
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसूट को देना है स्टाइलिश लुक, तो नेट लगवाकर बनवाएं गले और स्लीव्स के ये 7 फैंसी डिजाइन

सूट को देना है स्टाइलिश लुक, तो नेट लगवाकर बनवाएं गले और स्लीव्स के ये 7 फैंसी डिजाइन

Net Neck and Sleeve Designs: सूट की नेकलाइन और स्लीव्स पर नेट फैब्रिक से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनवाएं जा सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं।

Anmol ChauhanWed, 10 Sep 2025 05:57 PM
1/8

सूट में लगवाएं नेट

सूट को डिजाइनर लुक देती हैं उसकी छोटी-छोटी डिटेलिंग। आप उसकी नेकलाइन, स्लीव्स और बॉटम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। आजकल नेट फैब्रिक दोबारा से ट्रेंड में है और इसे अलग अलग तरह से आप अपने सूट में अटैच करा सकती हैं। खासतौर से सूट की नेकलाइन और स्लीव्स पर नेट फैब्रिक से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनवाएं जा सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/8

कॉलर नेकलाइन

सिंपल सूट है तो उसे थोड़ा डिजाइनर लुक देने के लिए आप नेट फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ इस तरह से कलर वाली नेकलाइन बनवा लें और पूरे शोल्डर और स्लीव्स एरिया पर मैचिंग लेस अटैच करा लें। ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा फैंसी लगेगा।

3/8

फैंसी यू शेप नेकलाइन

मैचिंग नेट फैब्रिक से आप फैंसी यू शेप नेकलाइन भी बनवा सकती हैं। ये काफी स्टाइलिश लुक देगी। सिंपल सूटों को डिजाइनर लुक देने का ये बेहतरीन तरीका है। आप इसकी स्लीव्स को भी नेट फैब्रिक में स्टिच करा सकती हैं।

4/8

फ्रिल्ड स्लीव्स डिजाइन

आप एल्बो लेंथ स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। नेकलाइन पर थोड़ी सी नेट अटैच कराएं और स्लीव्स के बॉर्डर पर फ्रिल अटैच कराएं। आप चाहें तो थोड़ी डिजाइनर लेस भी ला सकती हैं। इससे सूट को और हेवी और स्टाइलिश लुक मिलेगा।

5/8

स्टाइलिश बैलून स्लीव्स

स्टाइलिश लुक के लिए आप बैलून स्लीव्स भी स्टिच करा सकती हैं। ये बहुत ही फैंसी लगती हैं। आपका सूट सिंपल हो या थोड़ा हेवी हो, ये स्लीव्स हर सूट पर स्टाइलिश लगती हैं। हेवी लुक चाहती हैं, तो इतनी ही हेवी स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं।

6/8

स्टाइलिश वी नेकलाइन

आजकल वी नेकलाइन काफी ट्रेंड में है। ये देखने में बहुत स्टाइलिश लगती है। फैंसी लुक के लिए आप भी ऐसी फैंसी नेकलाइन और स्टाइलिश स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं।

7/8

हॉल्टर नेकलाइन

हॉल्टर नेकलाइन काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देती है। स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ आप नेट फैब्रिक की हॉल्टर नेकलाइन स्टिच करा सकती हैं। सिंपल सूट में इस तरह की नेकलाइन बहुत ही फैंसी लगती है।

8/8

बैक पर अटैच कराएं नेट

आप चाहें तो सूट की बैक पर नेट फैब्रिक अटैच करा सकती हैं। इससे बहुत ही फैंसी लुक मिलेगा। ऐसी सेम नेकलाइन आप फ्रंट में भी डिजाइन करा सकती हैं। इसके साथ स्लीवलेस या नेट की फुल स्लीव्स बहुत ही फैंसी लगेगी।

Suit Design