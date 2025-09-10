सूट को देना है स्टाइलिश लुक, तो नेट लगवाकर बनवाएं गले और स्लीव्स के ये 7 फैंसी डिजाइन

सूट में लगवाएं नेट

सूट को डिजाइनर लुक देती हैं उसकी छोटी-छोटी डिटेलिंग। आप उसकी नेकलाइन, स्लीव्स और बॉटम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। आजकल नेट फैब्रिक दोबारा से ट्रेंड में है और इसे अलग अलग तरह से आप अपने सूट में अटैच करा सकती हैं। खासतौर से सूट की नेकलाइन और स्लीव्स पर नेट फैब्रिक से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनवाएं जा सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ट्रेंडी आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)