Bakrid पर पहनें हरे रंग के ये चूड़ी सेट, शरारा-गरारा के साथ खूबसूरत लगेंगे बैंगल्स के ये 7 फैंसी डिजाइन

भारत में मुस्लिम समुदाय 28 मई को ईद-अल-अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जानते हैं, मनाएगा। इस खास त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से मिलने जाते हैं और बकरीद की दावत के साथ मुबारकबाद भी दी जाती है। आजकल बकरीद के खास मौके पर लोग अपने घरों में पार्टी का आयोजन भी करने लगे हैं। अगर आप भी पार्टी में जाने वाली हैं या आप खुद होस्ट हैं, तो कुछ एथनिक ही स्टाइल करने वाली होंगी। आप शरारा पहनें या घरारा या कोई भी एथनिक आउटफिट सभी के साथ हरे रंग के ये चूड़ी सेट जरूर जचेंगे। चलिए आपको कुछ ट्रेंडी ग्रीन बैंगल्स के डिजाइन दिखाते हैं।
मोती वाले पतले कड़ों के साथ मेटल की चूड़ियों का सेट हाथों पर खूबसूरत लगेगा और हर तरह के एथनिक आउटफिट के साथ मैच भी करेगा।
गोल्डन बूटी के साथ कांच वाली चूड़ियां और गोल्डन घुंघरू वाले कड़ों के साथ सेट तैयार करें। आप अपने ड्रेस के हिसाब से सिल्वर कड़े भी लगा सकती हैं।
गोल्डन मोटे-पतले कड़ों के साथ वेलवेट ग्रीन चूड़ियां भी कमाल की दिख रही हैं। इस तरह का चूड़ी सेट भी आपके किसी भी शरारा या घरारा के साथ परफेक्ट लगेगा।
कांच वाली हरे रंग की प्लेन चूड़ियां लें और साइड में मल्टीकलर या मैचिंग कड़ा लगा लें। बीच में भी गोल्डन चूड़ी लगाएं। इससे आपका ग्रीन बैंगल्स सेट बनकर रेडी हो जाएगा।
तोता ग्रीन कलर की चूड़ियों के साथ गोल्डन कलर की चूड़ी लगाकर सेट तैयार करें। इस तरह का सेट हाथों की खूबसूरत में चार चांद लगा देगा।
प्लेन चूड़ियों को राउंड स्टाइल घुंघरू वाले कड़े के साथ पहनें। इस तरह की चूड़ी सेट भी आपके एथनिक लुक के साथ परफेक्ट लगेगी।
लटकन वाली चूड़ियों में फूल बने हुए हैं, इस तरह का सेट भी हाथों पर अच्छा लगेगा। आप सिर्फ इन्हें कैरी कर सकती हैं या फिर इनके बीच पतली कांच-मेटल वाली चूड़ियों को लगा सकती हैं।