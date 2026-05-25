Bakrid पर पहनें हरे रंग के ये चूड़ी सेट, शरारा-गरारा के साथ खूबसूरत लगेंगे बैंगल्स के ये 7 फैंसी डिजाइन

हरी चूड़ियों के फैंसी डिजाइन्स

भारत में मुस्लिम समुदाय 28 मई को ईद-अल-अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जानते हैं, मनाएगा। इस खास त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से मिलने जाते हैं और बकरीद की दावत के साथ मुबारकबाद भी दी जाती है। आजकल बकरीद के खास मौके पर लोग अपने घरों में पार्टी का आयोजन भी करने लगे हैं। अगर आप भी पार्टी में जाने वाली हैं या आप खुद होस्ट हैं, तो कुछ एथनिक ही स्टाइल करने वाली होंगी। आप शरारा पहनें या घरारा या कोई भी एथनिक आउटफिट सभी के साथ हरे रंग के ये चूड़ी सेट जरूर जचेंगे। चलिए आपको कुछ ट्रेंडी ग्रीन बैंगल्स के डिजाइन दिखाते हैं।