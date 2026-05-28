Burqa Design For Bakrid: सिंपल काले बुर्के का गया फैशन! बकरीद पर पहनें बुर्का के ये 7 फैंसी डिजाइन, दिखेंगी स्टाइलिश

बकरीद के लिए बुर्का के नए डिजाइन

मुस्लिम समुदाय की औरतों के बीच बुर्का शालीनता और परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। अगर आप बुर्का के बारे में नहीं जानते हैं, तो बता दें कि ये ऊपर यानी सिर से पांव तक के लिए पोशाक होती है। पहले बुर्का सिर्फ काले रंग का होता था और साधारण होता है, जिसमें महिलाएं चेहरे को कवर कर लेती थीं और ये गाउन की तरह नीचे तक रहता था। अब मार्केट में सिंपल ब्लैक बुर्के के साथ-साथ एम्ब्रॉयडरी, लेस, फ्लेयर और स्टाइलिश कट वाले फैंसी डिजाइन भी काफी ट्रेंड में हैं। बकरीद के खास मौके के लिए आप नए पैटर्न वाले बुर्के चुन सकती हैं। नए स्टाइल के बुर्के ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, चलिए आपको कुछ फैंसी डिजाइन दिखाते हैं।