Burqa Design For Bakrid: सिंपल काले बुर्के का गया फैशन! बकरीद पर पहनें बुर्का के ये 7 फैंसी डिजाइन, दिखेंगी स्टाइलिश

मुस्लिम समुदाय की औरतों के बीच बुर्का शालीनता और परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। अगर आप बुर्का के बारे में नहीं जानते हैं, तो बता दें कि ये ऊपर यानी सिर से पांव तक के लिए पोशाक होती है। पहले बुर्का सिर्फ काले रंग का होता था और साधारण होता है, जिसमें महिलाएं चेहरे को कवर कर लेती थीं और ये गाउन की तरह नीचे तक रहता था। अब मार्केट में सिंपल ब्लैक बुर्के के साथ-साथ एम्ब्रॉयडरी, लेस, फ्लेयर और स्टाइलिश कट वाले फैंसी डिजाइन भी काफी ट्रेंड में हैं। बकरीद के खास मौके के लिए आप नए पैटर्न वाले बुर्के चुन सकती हैं। नए स्टाइल के बुर्के ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, चलिए आपको कुछ फैंसी डिजाइन दिखाते हैं।
मिडिल कट स्लिट स्टाइल वाला बुर्का आप फोटो में देख रही होंगी। इस पैटर्न में बुर्का आप ले सकती हैं और इसमें स्कार्फ अलग से मिलेगा, जिसे आप अपनी च्वॉइस के हिसाब से लगा सकती हैं।
ब्राउन और व्हाइट कलर में बुर्का का ये पैटर्न क्लासी और एलिगेंस वाला दिख रहा है। बुर्का पहनकर भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह का डिजाइन चुनें।
ब्लैक कलर का बुर्का ही पहनना पसंद करती हैं, तो थोड़ा पैटर्न अलग चुनें। सिंपल डिजाइन का ट्रेंड अब नहीं रहा, उसकी जगह आप लाइनिंग या फ्लोरल प्रिंट वाला बुर्का खरीदें।
फ्लोरल प्रिंट वाला बुर्का भी आप ले सकती हैं, इस तरह के डिजाइन में आजकल कई कलर ऑप्शन मौजूद हैं। बकरीद के लिए आप इनमें से कोई चुनें।
ब्राउन कलर में फैंसी गाउन स्टाइल बुर्का भी आप कैरी कर सकती हैं। इस बुर्के के साथ स्कार्फ आप मैचिंग या किसी कन्ट्रास्ट कलर में भी ओढ़ सकती हैं।
स्टाइलिश और एलिगेंट लुक के लिए आप नेट स्टाइल बुर्का भी पहन सकती हैं। इसमें मोती से बॉर्डर और फूल बनाया गया है, जो प्यारा लुक दे रहा है। ब्लैक कलर का ये बुर्का आप पर जचेगा।
फ्लॉवर एंब्रॉयडरी वर्क के साथ बना ये लैवेंडर कलर का बुर्का स्टाइलिश लुक दे रहा है। पार्टी या किसी खास मौके के लिए इस तरह का लुक परफेक्ट रहेगा। इसका स्कार्फ भी खूबसूरत लग रहा है और आप मनपसंद पिन लगाकर स्टाइल में चार चांद लगा सकती हैं।