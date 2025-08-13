15 अगस्त के दिन रेडी होना है तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जैसी साड़ियां चुनें

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी काम की जगहों से लेकर स्कूल की थीम तिरंगा होती है। लेकिन अगर आप बिना थीम के एथिनिक लुक में रेडी होना चाहती हैं और साड़ी पहन रहीं। तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से इंस्पायर होकर इन डिजाइन की साड़ी को पहनें। ये साड़िया तिरंगा थीम में भले ही ना हो लेकिन आपको इंडिपेंडेस डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी करेंगी।
तिरंगा थीम की साड़ी नहीं है तो व्हाइट और यलो या गोल्ड थीम की साड़ी पहनकर रेडी हो जाएं। आप चाहे तो इसे थीम के हिसाब से ऑरेंज या ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करें। ( instagram)
मम्मी की पुरानी सिल्क की साड़ी को रीयूज करना है तो इंडिपेंडेस डे पर इस तरह से ट्रेडिशनल लुक में रेडी हो जाएं। मैचिंग झुमका और आंखों में काजल वाला लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)
रानी मुखर्जी की तरह यलो कलर बेस साड़ी को भी पहनकर रेडी हो सकती हैं। खादी, कॉटन या लिनेन फैब्रिक की साड़ियां इंडिपेंडेस डे पर परफेक्ट लुक देंगी। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)
कॉटन या लिनेन की साड़ी को इंडिपेंडेस डे पर पहनकर रेडी हो सकती हैं। जिसके साथ फुल स्लीव ब्लाउज क्लासी लुक देगा। ऐसी साड़ियों के साथ एंटीक ज्वैलरी को दिया मिर्जा की तरह पेयर करें। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)
सामंथा रूथ प्रभु की तरह ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी को इंडिपेंडेस डे पर पहनकर रेडी हो जाएं। ये लुक एलिगेंट दिखेगा ट्राई कलर थीम के करीब रहेगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)
किसी भी कॉटन फैब्रिक की व्हाइट साड़ी को मरून, ऑरेंज, ग्रीन या ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करें। फातिमा शेख की तरह पफ स्लीव ब्लाउज ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)
बिल्कुल हटके लुक चाहती हैं तो इस तरह साड़ी को यूनिक अंदाज में ड्रैप करें और रेडी हो जाएं। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)