7 fancy bollywood inspired sarees to get ready on 15th August Independence day 15 अगस्त के दिन रेडी होना है तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जैसी साड़ियां चुनें
Independence Day Dressing Ideas: 15 अगस्त के दिन रेडी होना है लेकिन तिरंगा थीम की साड़ी नही है। तो परेशान ना हो बॉलीवुड से इंस्पायर होकर इस कलर और फैब्रिक की साड़ियां पहनकर रेडी होंगी तो एलिगेंट के साथ ट्रेंडी लुक मिलेगा।

AparajitaWed, 13 Aug 2025 06:16 PM
1/8

15 अगस्त पर पहनें ऐसी साड़ियां

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी काम की जगहों से लेकर स्कूल की थीम तिरंगा होती है। लेकिन अगर आप बिना थीम के एथिनिक लुक में रेडी होना चाहती हैं और साड़ी पहन रहीं। तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से इंस्पायर होकर इन डिजाइन की साड़ी को पहनें। ये साड़िया तिरंगा थीम में भले ही ना हो लेकिन आपको इंडिपेंडेस डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी करेंगी।

2/8

व्हाइट एंड यलो साड़ी

तिरंगा थीम की साड़ी नहीं है तो व्हाइट और यलो या गोल्ड थीम की साड़ी पहनकर रेडी हो जाएं। आप चाहे तो इसे थीम के हिसाब से ऑरेंज या ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करें। ( instagram)

3/8

व्हाइट सिल्क साड़ी

मम्मी की पुरानी सिल्क की साड़ी को रीयूज करना है तो इंडिपेंडेस डे पर इस तरह से ट्रेडिशनल लुक में रेडी हो जाएं। मैचिंग झुमका और आंखों में काजल वाला लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)

4/8

यलो थीम साड़ी

रानी मुखर्जी की तरह यलो कलर बेस साड़ी को भी पहनकर रेडी हो सकती हैं। खादी, कॉटन या लिनेन फैब्रिक की साड़ियां इंडिपेंडेस डे पर परफेक्ट लुक देंगी। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)

5/8

फुल स्लीव एलिगेंट ब्लाउज

कॉटन या लिनेन की साड़ी को इंडिपेंडेस डे पर पहनकर रेडी हो सकती हैं। जिसके साथ फुल स्लीव ब्लाउज क्लासी लुक देगा। ऐसी साड़ियों के साथ एंटीक ज्वैलरी को दिया मिर्जा की तरह पेयर करें। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)

6/8

ऑफ व्हाइट साड़ी

सामंथा रूथ प्रभु की तरह ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी को इंडिपेंडेस डे पर पहनकर रेडी हो जाएं। ये लुक एलिगेंट दिखेगा ट्राई कलर थीम के करीब रहेगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)

7/8

व्हाइट साड़ी विद ब्लाउज

किसी भी कॉटन फैब्रिक की व्हाइट साड़ी को मरून, ऑरेंज, ग्रीन या ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करें। फातिमा शेख की तरह पफ स्लीव ब्लाउज ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)

8/8

व्हाइट एंड ब्लैक पैटर्न की साड़ी

बिल्कुल हटके लुक चाहती हैं तो इस तरह साड़ी को यूनिक अंदाज में ड्रैप करें और रेडी हो जाएं। ( इमेज क्रेडिट- Instagram)

