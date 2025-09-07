एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो ब्लाउज की नेकलाइन पर बनवाएं ये डिजाइन

ब्लाउज नेकलाइन डिजाइन

साड़ी पहन कर रॉयल दिखना है। तो अपने ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करें। ज्यादा डीप या ब्रॉड नेकलाइन को चूज करने की बजाय रॉयल और क्लासी लुक के लिए हमेशा बंद गले की डिजाइन पहने। लेकिन इसमे भी आप डिजाइन क्रिएट करवा सकती हैं। जिससे आप एलिगेंट और स्टाइलिश दोनों साथ दिखेंगी। अगर आप इस बार त्योहारों पर थोड़ा हट के लुक ट्राई करना चाहती हैं तो ब्लाउज की इन डिजाइन को स्टिच करवा लें।