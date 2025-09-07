एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो ब्लाउज की नेकलाइन पर बनवाएं ये डिजाइन

साड़ी पहन कर रॉयल दिखना है। तो अपने ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करें। ज्यादा डीप या ब्रॉड नेकलाइन को चूज करने की बजाय रॉयल और क्लासी लुक के लिए हमेशा बंद गले की डिजाइन पहने। लेकिन इसमे भी आप डिजाइन क्रिएट करवा सकती हैं। जिससे आप एलिगेंट और स्टाइलिश दोनों साथ दिखेंगी। अगर आप इस बार त्योहारों पर थोड़ा हट के लुक ट्राई करना चाहती हैं तो ब्लाउज की इन डिजाइन को स्टिच करवा लें।
कॉलर के साथ वी नेकलाइन को अगर स्टिच करवाएंगी तो ये डिजाइन स्टाइलिश और एलिगेंट दोनों लुक साथ में देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
मेंडरिन कॉलर अपने आप में क्लासी लुक देता है लेकिन इस तरह के कॉलर के साथ नेकलाइन पर डिजाइन के साथ कट बनवाएंगी तो ये स्टाइलिश दिखने लगेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्यूटीफुल क्लासी नेकलाइन को साड़ी के साथ स्टिच करवा लें। ये डिजाइन काफी ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
रवीना टंडन के इस ब्लाउज डिजाइन को स्टिच करवाएं। ये लहंगा के अलावा साड़ी के साथ भी सुंदर दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
कॉलर के साथ ब्लाउज में वी कट नेकलाइन स्टिच करवा लिया तो ये सबसे ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक देगा। सबसे खास बात कि इस तरह की ब्लाउज डिजाइन एवरग्रीन लुक देती है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज में कॉलर के साथ की होल नेकलाइन स्टिच करवाएं। ये ब्यूटीफुल सा लुक काफी क्यूट भी दिखता है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
वर्किंग वुमन है और वर्कप्लेस पर कुछ स्टाइलिश लेकिन एलिगेंट सा डिजाइन चाहती हैं तो इसे ट्राई करें। ये कॉलर वाली डिजाइन बिल्कुल हटके लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)