आने वाले त्यौहारों के लिए बेस्ट रहेंगे शिमरी सूट, शॉपिंग से पहले देख लें 7 फैंसी डिजाइन

दीवाली से ले कर करवाचौथ तक, एक लाइन से सारे त्यौहार शुरू होने वाले हैं। ऐसे में नए-नए आउटफिट्स की शॉपिंग खूब होने वाली है। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि क्या पहनें तो शिमरी सूट एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। ये देखने में सुंदर लगते हैं और आपको कंफर्ट भी रहता है। वैसे भी त्यौहारों पर ज्यादातर महिलाएं ट्रेडिशनल वियर पहनना प्रिफर करती हैं। तो चलिए आज कुछ शिमरी सूट का कलेक्शन देखकर आइडियाज ले लेते हैं कि आपके लिए कैसा सूट बेस्ट रहेगा। (All Images Credit-Pinterest)
डार्क ग्रीन कलर फेस्टिवल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन तो एकदम रॉयल और क्लासी लगता है। अगर आप लुक को ज्यादा हेवी नहीं रखना चाहती हैं लेकिन फेस्टिव वाइब भी चाहिए, तो हल्दी गोल्डन एंब्रॉयडरी और ग्रीन शेड का सूट पिक कर लें।
रानी पिंक ऐसी शेड है, तो आपको अलग ही निखार देती है। अगर फेस्टिवल्स पर रंग को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो रानी पिंक ले लें क्योंकि ये हर किसी पर सूट होता है। वहीं इसके साथ गोल्डन या सिल्वर एंब्रॉयडरी वाला वर्क हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
बैंगनी कलर का सूट भी फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप थोड़ा अलग हटकर लुक चाहती हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। इसके साथ सिल्वर एंब्रॉयडरी या स्टोन वर्क काफी खिलकर आता है। लुक को आप अपने हिसाब से हेवी या लाइट रख सकती हैं।
आने वाले त्यौहारों के लिए खासतौर से करवाचौथ के लिए आप रेड और गोल्डन का क्लासी कॉम्बो ट्राई कर सकती हैं। लुक थोड़ा हेवी रखना है तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कोई नहीं होगा। आप चाहें तो बनारसी फैब्रिक ले कर सेम ऐसा सूट भी स्टिच करा सकती हैं।
आने वाले फेस्टिव सीजन में मैरीगोल्ड ऑरेंज ट्रेंडी कलर रहने वाला है। वैसे भी फेस्टिवल्स में ऐसे ब्राइट और फ्रेश शेड ही अच्छे लगते हैं। आप भी मैरीगोल्ड ऑरेंज और गोल्डन का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। कुछ इस तरह का हेवी घेरदार शरारा हो और कढ़ा हुआ सूट, तो आप किसी शहजादी से कम नहीं लगेंगी।
गर्ल्स अपना लुक थोड़ा मिनिमल रखना ही पसंद करती हैं। ऐसे में ये ट्रेंडी लैवेंडर शिमरी सूट सेट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। फारसी सलवार और ढीले फिट वाला कुर्ता, आजकल वैसे भी काफी ट्रेंड में हैं। इस फेस्टिव सीजन ऐसा लुक ट्राई करेंगी, तो हर कोई आपकी फैशन सेंस की तारीफ करेगा।
शिमरी सिक्विन वर्क वाला सूट भी आपको फेस्टिव सीजन में परफेक्ट लुक देगा। थोड़ी मॉडर्न और कूल वाइब चाहती हैं, तो इस तरह लॉन्ग लैंथ और फुल स्लीव्स वाला कुर्ता पिक करें। मिनिमल ज्वैलरी और ग्लोई मेकअप के साथ जो लुक आएगा, यकीन मानें सब आपकी तारीफ करेंगे।