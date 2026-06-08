मानसून आने से पहले घर में जरूर करवा लें ये 7 छोटे काम, वरना बाद में होगी बहुत परेशानी

मानसून आने से पहले करवाएं ये 8 काम

बारिश का मौसम राहत लेकर आता है लेकिन साथ ही गंदगी और बीमारियां भी। इसके अलावा अगर घर को पहले से सुरक्षित न रखा जाए, तो कई खतरे और परेशानी भी होती है। मानसून के दौरान सीलन, कीड़े, पानी में मच्छर, दीवारों का टपकना जैसी चीजें काफी आम होती हैं लेकिन अगर पहले से आप थोड़ी तैयार कर लें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ आसान और जरूरी काम न केवल आपके घर को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि बारिश के दिनों में होने वाले फिजूल खर्च और परेशानियों से भी बचाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं उन 8 चीजों के बारे में जो मानसून से पहले ही आपको करवा लेना चाहिए।