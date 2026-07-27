मानसून में वायरल फीवर से बचना है? डॉक्टर से जानें 7 आसान तरीके, क्या करें और क्या नहीं

मानसून में बढ़ा वायरल फीवर का खतरा

मानसून सीजन आते ही वायरल फीवर का खतरा मंडराने लगता है। कभी गर्मी-सर्दी वाले इस सीजन में लोगों को पहले खराश, जुकाम होता है और फिर 5-6 दिनों तक बुखार शरीर को जकड़ लेता है। इस बुखार के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है और खराश, जुकाम से गले, सीने, सिर में दर्द भी बना रहता है। बच्चों से बूढ़ों तक को वायरल फीवर होने का खतरा रहता है, खासतौर पर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। फिजिशियन डॉक्टर मंजरी शाह का कहना है कि कुछ तरीकों से आप अपना बचाव वायरल फीवर से कर सकते हैं। तो चलिए आपको डॉक्टर के बताए टिप्स देते हैं।