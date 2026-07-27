मानसून में वायरल फीवर से बचना है? डॉक्टर से जानें 7 आसान तरीके, क्या करें और क्या नहीं

मानसून सीजन आते ही वायरल फीवर का खतरा मंडराने लगता है। कभी गर्मी-सर्दी वाले इस सीजन में लोगों को पहले खराश, जुकाम होता है और फिर 5-6 दिनों तक बुखार शरीर को जकड़ लेता है। इस बुखार के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है और खराश, जुकाम से गले, सीने, सिर में दर्द भी बना रहता है। बच्चों से बूढ़ों तक को वायरल फीवर होने का खतरा रहता है, खासतौर पर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। फिजिशियन डॉक्टर मंजरी शाह का कहना है कि कुछ तरीकों से आप अपना बचाव वायरल फीवर से कर सकते हैं। तो चलिए आपको डॉक्टर के बताए टिप्स देते हैं।
बारिश के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया दरवाजों के हैंडल, मोबाइल, रेलिंग और अन्य सतहों पर मौजूद हो सकते हैं। साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। बाहर से आने के बाद, खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर पानी न हो तो 60% या उससे ज्यादा अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।
मजबूत इम्यूनिटी होने पर आपको वायरल फीवर का खतरा नहीं होगा। डाइट में मौसमी फल, सब्जियों को शामिल करें। दाल, दूध, दही, अंडा, हल्दी, अदरक, लहसुन जैसी चीजों को खाएं। विटामिन सी और जिंक युक्त फूड्स भी खाएं। ज्यादा तला-भुना और बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से बचें।
बारिश के दौरान पानी से इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वायरल और अन्य संक्रमण हो सकते हैं। उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। बाहर खुले में मिलने वाले पेय पदार्थों और बर्फ से बचें। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे।
भीगे कपड़ों में लंबे समय तक रहने से शरीर का तापमान गिर सकता है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनें और बालों को अच्छी तरह सुखाएं। जरूरत हो तो गुनगुने पानी से नहाएं। अगर आप लंबे समय तक गीले रहेंगे, तो ठंड से भी बुखार आ सकता है।
नींद पूरी न होने से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ता है। रोजाना करीब 7-8 घंटे नींद लें और ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। हल्की एक्सरसाइज या योगा करें।
वायरल फीवर खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैल सकता है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत हो तो मास्क पहनें। बीमार व्यक्ति के साथ तौलिया, बर्तन या पानी की बोतल साझा न करें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या कोहनी से ढकें।
अगर वायरल फीवर के शुरुआती संकेत दिखें, तो समय रहते सावधानी बरतना जरूरी है। शुरुआती लक्षण में बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द, थकान, नाक बहना और बंद होना हो सकते हैं। ऐसे में आप आराम करें और गुनगुना पानी पिएं। अगर बुखार तेज आ रहा हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक न लें।
102°F (लगभग 38.9°C) या उससे अधिक बुखार। 3 दिन से ज्यादा बुखार बना रहे। सांस लेने में तकलीफ हो। लगातार उल्टी, बेहोशी या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो।