छोटे बच्चे की जिद और चिड़चिड़े व्यवहार से परेशान हैं? तो अपनाएं ये 7 आसान Parenting Tips

बच्चों की जिद और चिड़चिड़ापन

आजकल के बच्चों को संभालना माता-पिता के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। हर बात पर बच्चे जिद करते हैं और पूरी न होने पर रोते-चिल्लाते हैं। बच्चों का ये बिहेवियर पैरेंट्स को परेशान भी करता है और शर्मिंदा भी। कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि गलती क्या हो रही है और आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। टॉडलर यानी 1 से 3 साल के छोटे बच्चों का व्यवहार कई बार पेरेंट्स के लिए चुनौती बन जाता है। इस उम्र में बच्चे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए वे अक्सर जिद करते हैं, रोते हैं या चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे में कई माता-पिता गुस्सा या डांट का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो सकती है। अगर पेरेंट्स बच्चे की भावनाओं को समझें, उनकी दिनचर्या तय रखें, अच्छे व्यवहार की तारीफ करें और उन्हें छोटे-छोटे विकल्प दें, तो उनका व्यवहार धीरे-धीरे बेहतर होने लगता है। इसके साथ ही बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखना और उनके साथ रोज थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको बच्चों को संभालने के 7 पेरेंटिंग टिप्स बताते हैं।