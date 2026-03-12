छोटे बच्चे की जिद और चिड़चिड़े व्यवहार से परेशान हैं? तो अपनाएं ये 7 आसान Parenting Tips

आजकल के बच्चों को संभालना माता-पिता के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। हर बात पर बच्चे जिद करते हैं और पूरी न होने पर रोते-चिल्लाते हैं। बच्चों का ये बिहेवियर पैरेंट्स को परेशान भी करता है और शर्मिंदा भी। कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि गलती क्या हो रही है और आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। टॉडलर यानी 1 से 3 साल के छोटे बच्चों का व्यवहार कई बार पेरेंट्स के लिए चुनौती बन जाता है। इस उम्र में बच्चे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए वे अक्सर जिद करते हैं, रोते हैं या चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे में कई माता-पिता गुस्सा या डांट का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो सकती है। अगर पेरेंट्स बच्चे की भावनाओं को समझें, उनकी दिनचर्या तय रखें, अच्छे व्यवहार की तारीफ करें और उन्हें छोटे-छोटे विकल्प दें, तो उनका व्यवहार धीरे-धीरे बेहतर होने लगता है। इसके साथ ही बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखना और उनके साथ रोज थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको बच्चों को संभालने के 7 पेरेंटिंग टिप्स बताते हैं।
आजकल बच्चों में फोन की लत का लगना सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बच्चे हर काम को करते समय फोन देखने की जिद करते हैं और पेरेंट्स खुद के काम को आसान करने के लिए फोन दे देते हैं। स्क्रीन ज्यादा देखने से उसका असर बच्चों के दिमाग पर होता है और फिर यही रिएक्शन उसके बर्ताव में दिखता है। बच्चा जिद करता है, सामान फेंकता है, चिल्लाते हुए रोता है। अगर आप बच्चे को कंट्रोल में करना चाहती हैं, तो उसका स्क्रीन टाइम कम करें। दिनभर में सिर्फ आधे घंटे स्क्रीन दिखाएं और वो भी कोशिश करें टीवी पर बच्चा देखें, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग न करें।
बच्चों में ये बिहेवियर तब भी देखा जाता है, जब उनके शरीर में किसी खास पोषण की कमी हो। ऐसे में आप एक बार बच्चों के डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर बच्चा सही से खाना नहीं खाता, खेलता-कूदता नहीं है, चिड़चिड़ा रहता है, तो ये कारण भी हो सकता है।
छोटे बच्चे माता-पिता से क्वालिटी टाइम और प्यार चाहते हैं, जब उन्हें पैंपर नहीं मिलता तब भी उन्हें खराब लगता है और वो जिद-रोना-चिल्लाने वाला तरीका अपनाते हैं। इस उम्र के बच्चे अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है, रोने से माता-पिता ध्यान देंगे।
टॉडलर कई बार अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाते, इसलिए वे रोने या जिद करने लगते हैं। ऐसे में डांटने के बजाय उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और प्यार से उनसे बात करें। आपके चिल्लाने या डांटने से उनका व्यवहार और खराब होगा।
बच्चों की हर जिद पूरी करने से भी वह बिगड़ जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि रोने से सब मिलता है और ये उनका हथियार बन जाता है। पेरेंट्स को बच्चों के लिए अच्छा बुरा पता होता है और उनकी हर जिद को मानना आपकी गलती है। इसके कारण भी बच्चा जिद्दी हो सकता है।
बच्चों का रूटीन तय होना काफी जरूरी है, ऐसे में बच्चे खेलते रहते हैं और सही से खाते भी हैं। कई बार बच्चा भूख के कारण ऐसा करता है लेकिन पेरेंट्स उसे समझ नहीं पाते हैं। रूटीन तय होगा, तो आप उसी समय पर उसे खाना देंगी और वह भी उसी वक्त आप से बोलेगा।
जब बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चे को समझ आता है कि अच्छा व्यवहार करने से उसे पेरेंट्स का प्यार और ध्यान मिलता है। बच्चों को अपनी तारीफ सुनना काफी पसंद होता और इसलिए पेरेंट्स इस बात पर भी ध्यान दें। अक्सर होता है कि हम बुरी बात पर डांटते हैं लेकिन अच्छी पर कुछ नहीं कहते।