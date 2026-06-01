छोटी बालकनी भी दिखेगी बड़ी और सुंदर, इन 7 आसान डेकोरेशन टिप्स से बदल जाएगा पूरा लुक, हर कोई करेगा तारीफ

आजकल फ्लैट वाले घरों में रूम बड़े लेकिन बालकनी काफी छोटी होती हैं, जिसमें कुछ भी सजाना ऐसा लगता है जैसे कूड़ा भर दिया हो। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि छोटी बालकनी को कैसे सजा सकते हैं, तो हम आपके लिए 7 सबसे आसान तरीके लेकर आए हैं। अपनी बालकनी के डेकोरेशन में ये बदलाव करके देखिए आपकी छोटी सी बालकनी साइज में बड़ी दिखेगी और सुंदर भी खूब लगेगी। इस तरह से सजावट करने के बाद आप बालकनी में ही बैठे रहेंगे और हर आने वाला मेहमान डेकोर की तारीफ भी करेगा।
छोटी बालकनी को सजाने के लिए आपकी चीजें भी छोटी ही रखनी होंगी। जैसे छोटे गमलों को सजाएं, आप चाहें तो रेलिंग पर टांग दें या फिर पट्टी बनवाकर उस पर रखें। किनारे गमले रख रही हैं, तो बीच में सोफा या कुर्सी-मेज डाल सकती हैं।
कहते हैं आंखों को कुछ अट्रैक्टिव दिखाना हो तो सुंदर चीजों से ध्यान खींचना चाहिए। जैसे आप छोटी सी बालकनी में बड़े पौधे वाले गमले रखें। छोटे गमलों को साइड में लगाएं या रेलिंग पर लटका दें। किनारों पर बड़े पौधे वाले गमले रख दें। ऐसा करने से ये सजा हुआ दिखेगा।
छोटी बालकनी को आप वाइब्रेंट कलर के साथ भी सजा सकते हैं। जैसे छोटे गमले लगाएं और फिर कलरफुल कुर्सियां डालें और उस पर कुशन रखें। ऐसे करने से बैठने का स्पेस बनेगा और बालकनी बड़ी लगेगी।
बालकनी छोटी है तो उसका कार्पेट आप कूल कर लीजिए। हरी घास वाला कार्पेट इन दिनों खूब अच्छे क्वालिटी में आ रहे हैं। आप उसे जमीन पर बिछाएं। किनारों पर असली वाले पौधे लगा लें या फिर नकली फूल वाले भी पॉट रख सकते हैं। साइड में कुर्सी या जमीन पर ही गद्दा डाल दें।
बालकनी में ज्यादा तीम-झाम नहीं करना चाहते हैं, तो छोटा सा झूला लगा लीजिए। साइड वॉल पर चिपकाने वाले नकली गमले या पौधे लगाएं। इससे बालकनी सिंपल और सोबर लुक वाली लगेगी, साथ ही झूले पर बैठकर आपको सुकून मिलेगा।
बालकनी को आप कोजी लुक के साथ भी डिजाइन कर सकती हैं। इसके लिए बस आपको छोटा सा सोफा चाहिए, जिसे साइड में लगाएं। छोटे गमलों को टांग लें और पीले वाले बल्ब गमलों में फंसाकर लगा लें। अगर बल्ब नहीं लगाना चाहते हैं, तो लड़ी वाली लाइट्स सजाएं।
बालकनी की जमीन और रेलिंग को तो हम खूब सजा लेते हैं लेकिन दीवार अक्सर खाली रह जाती है। ऐसे में आप कुछ डिजाइनर गमलों के साथ सजा सकते हैं या फिर पुरानी बोतलों से गमले बनाकर उसमें पौधे लगाएं और उन्हें पेंट कर टांग दें। ये लुक खूबसूरत लगेगा और दीवार भी सुंदर दिखेगी।