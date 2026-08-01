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लाइट या डार्क हरे रंग की आउटफिट संग जचेगा ये ग्रीन आई मेकअप, 7 आसान स्टेप्स में सीखें कैसे करें

सावन में हरे रंग को काफी खास माना जाता है। इस महीने का सोमवार हो या फिर तीज महिलाएं हरे रंग की आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में यहां 7 आसान स्टेप्स में सीखिए ग्रीन आई मेकअप करने का तरीका।

Avantika JainAug 01, 2026 07:35 pm IST
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ब्यूटीफुल ग्रीन आई मेकअप करने के स्टेप्स

मेकअप करते समय अगर आप अपनी आंखों पर सही तरह से मेकअर करती हैं तो आपका लुक काफी हद तक इंहेंस हो सकता है। सावन के महीने में अगर आप ग्रीन रंग की आउटफिट्स पहनती हैं तो उसके साथ एक सुंदर मेकअप आपके लुक को इंहेंस कर सकता है। डार्क या लाइट ग्रीन आउटफिट कैरी कर रही हैं तो यहां दिए आई मेकअप के स्टेप्स को फॉलो करें। यहां जो आई मेकअप लुक शेयर किया है इसमें डार्क और लाइट दोनों तरह के हरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें सिल्वर रंग के शिमर का इस्तेमाल भी किया गया है। सीखिए स्टेप्स (सभी फोटो क्रेडिट- caterina_triant)

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पहला स्टेप

आई मेकअप के पहले स्टेप में डार्क ग्रीन रंग के आईशैडो का इस्तेमाल किया गया है। इस आईशैडो रंग को आंखों पर विंग्ड आईलाइनर की तरह लगाया गया है।

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दूसरी स्टेप

दूसरे स्टेप में डार्क विंग्ड लाइनर के ऊपर एक हल्के हरे रंग की लाइन बनाई है। जिसे हल्का मर्ज करते हुए लगया गया है।

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तीसरा स्टेप

इस स्टेप में लेमन रंग के आईशैडो को बीच से विंग्ड लाइनर तक लगाया है। इस रंग को लास्ट में अच्छी तरह से मर्ज किया है।

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चौथा स्टेप

इस स्टेप में आउटर लाइन और क्रीज पर बहुत लाइट ग्रीन रंग का इस्तेमाल किया है। इसके लिए बहुत हल्के से रंग का इस्तेमाल करना है।

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पांचवा स्टेप

जिन रंगों का इस्तेमाल ऊपर किया गया है उन्ही रंगों का इस्तेमाल वाटरलाइन पर करना है। इसके लिए सबसे पहले डार्क ग्रीन रंग को यूज करें। फिर उसके बाद हल्के रंगों को।

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छठवा स्टेप

इस स्टेप में आउटर लाइन के पास फैले रंग को ठीक करना होगा। इसके लिए कंसीलर ब्रश का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से लगाएं।

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सातवा स्टेप

इस स्टेप में क्रीज पर शिमर लगाएं। इसके लिए या तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी उंगलियों से अच्छी तरह से लगाएं।

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