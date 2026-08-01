लाइट या डार्क हरे रंग की आउटफिट संग जचेगा ये ग्रीन आई मेकअप, 7 आसान स्टेप्स में सीखें कैसे करें

ब्यूटीफुल ग्रीन आई मेकअप करने के स्टेप्स

मेकअप करते समय अगर आप अपनी आंखों पर सही तरह से मेकअर करती हैं तो आपका लुक काफी हद तक इंहेंस हो सकता है। सावन के महीने में अगर आप ग्रीन रंग की आउटफिट्स पहनती हैं तो उसके साथ एक सुंदर मेकअप आपके लुक को इंहेंस कर सकता है। डार्क या लाइट ग्रीन आउटफिट कैरी कर रही हैं तो यहां दिए आई मेकअप के स्टेप्स को फॉलो करें। यहां जो आई मेकअप लुक शेयर किया है इसमें डार्क और लाइट दोनों तरह के हरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें सिल्वर रंग के शिमर का इस्तेमाल भी किया गया है। सीखिए स्टेप्स (सभी फोटो क्रेडिट- caterina_triant)