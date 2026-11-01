दीवार के कोनों पर बनाने के लिए 7 रंगोली डिजाइन, दिवाली पर घर दिखेगा सुंदर

छोटे घरों में रंगोली बनाना मुश्किल होता है। जगह कम होगी तो रंगोली पैर से लगकर बिखऱ जाएगी। लेकिन घर की सजावट तो रंगोली से ही पूरी होती है। ऐसे में ये 7 डिजाइन आपके बड़े काम आ सकती है। घर के फ्रंट डोर या मंदिर के पास दीवार के कोने में इन डिजाइन को बनाएं। ये दिखेंगी सुंदर और घर भी दिवाली के लिए पूरी तरह से रेडी दिखेगा। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
घर में जगह ना हो तो दीवार के कोने में डिजाइन बनाएं और ये रंगोली की डिजाइन फूलों से बनाना तो और भी अच्छा डिसीजन होगा। फूलों से बनी रंगोली घर में सुंदर दिखेगी और कम जगह में रंग फैलने का डर भी नहीं होगा।
घर के कोने में फूलों से बनी रंगोली सुंदर दिखेगी। दीवार के कॉर्नर में बनने वाली ये डिजाइन आसान है और फटाफट से तीन रंग के कलर के फूलों को मिलाकर बन जाएगी।
दीवार के कॉर्नर पर रंगोली बनानी है और आप आसान सी डिजाइन चाहते हैं तो ऑरेंज और पीले गेंदे के फूलों को मिलाकर सुंदर रंगोली डिजाइन बनाकर तैयार कर लें।
कमरे के कॉर्नर पर रंगोली सजानी है और जगह कम है तो बस गुलाब की पंखुड़ियों से ये सिंपल सी डिजाइन बना लें। घर त्योहार के लिए रेडी नजर आएगा।
घर में कुछ हटके डिजाइन बनानी है तो कॉर्नर पर इस तरह की ब्यूटीफुल डिजाइन को बना लें। मल्टीकलर से तैयार ये डिजाइन हटके दिखेगी।
हरे और नीले रंग को लेकर दीवार के कोने में मोर के डिजाइन वाली रंगोली डिजाइन बनाएं। दिवाली के मौके पर बिल्कुल हटके लुक मिलेगा।
दीवार के कोने में रंगोली बनानी है तो आसान और सिंपल डिजाइन खोजें। जैसे ये डिजाइन कई लेयर में बनी है लेकिन इसमे बहुत सारी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं। आसान तरीके रंगोली की इस डिजाइन को बनाकर तैयार किया जा सकता है। फोटो सेव कर लें।