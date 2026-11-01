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दीवार के कोनों पर बनाने के लिए 7 रंगोली डिजाइन, दिवाली पर घर दिखेगा सुंदर

दिवाली के मौके पर घर को सजाना है तो रंगोली सबसे पहले याद आती है। लेकिन घर में जगह ना हो तो रंगोली बनाएं कहां? ऐसे में ये 7 डिजाइन पहले से सेव कर लें। जो दीवार के कोने में बनेगी और सुंदर दिखेगी।

AparajitaNov 01, 2026 05:22 pm IST
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कॉर्नर वाली रंगोली डिजाइन

छोटे घरों में रंगोली बनाना मुश्किल होता है। जगह कम होगी तो रंगोली पैर से लगकर बिखऱ जाएगी। लेकिन घर की सजावट तो रंगोली से ही पूरी होती है। ऐसे में ये 7 डिजाइन आपके बड़े काम आ सकती है। घर के फ्रंट डोर या मंदिर के पास दीवार के कोने में इन डिजाइन को बनाएं। ये दिखेंगी सुंदर और घर भी दिवाली के लिए पूरी तरह से रेडी दिखेगा। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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फूल से बनाएं रंगोली

घर में जगह ना हो तो दीवार के कोने में डिजाइन बनाएं और ये रंगोली की डिजाइन फूलों से बनाना तो और भी अच्छा डिसीजन होगा। फूलों से बनी रंगोली घर में सुंदर दिखेगी और कम जगह में रंग फैलने का डर भी नहीं होगा।

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गुलाब, गेंदा और सफेद फूलों से रंगोली

घर के कोने में फूलों से बनी रंगोली सुंदर दिखेगी। दीवार के कॉर्नर में बनने वाली ये डिजाइन आसान है और फटाफट से तीन रंग के कलर के फूलों को मिलाकर बन जाएगी।

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ऑरेंज-पीले गेंदे के फूल से कॉर्नर रंगोली

दीवार के कॉर्नर पर रंगोली बनानी है और आप आसान सी डिजाइन चाहते हैं तो ऑरेंज और पीले गेंदे के फूलों को मिलाकर सुंदर रंगोली डिजाइन बनाकर तैयार कर लें।

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गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं रंगोली

कमरे के कॉर्नर पर रंगोली सजानी है और जगह कम है तो बस गुलाब की पंखुड़ियों से ये सिंपल सी डिजाइन बना लें। घर त्योहार के लिए रेडी नजर आएगा।

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रंगों से सजाएं रंगोली डिजाइन

घर में कुछ हटके डिजाइन बनानी है तो कॉर्नर पर इस तरह की ब्यूटीफुल डिजाइन को बना लें। मल्टीकलर से तैयार ये डिजाइन हटके दिखेगी।

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मोर वाली डिजाइन

हरे और नीले रंग को लेकर दीवार के कोने में मोर के डिजाइन वाली रंगोली डिजाइन बनाएं। दिवाली के मौके पर बिल्कुल हटके लुक मिलेगा।

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सिंपल डिजाइन रंगोली डिजाइन

दीवार के कोने में रंगोली बनानी है तो आसान और सिंपल डिजाइन खोजें। जैसे ये डिजाइन कई लेयर में बनी है लेकिन इसमे बहुत सारी डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं। आसान तरीके रंगोली की इस डिजाइन को बनाकर तैयार किया जा सकता है। फोटो सेव कर लें।

Rangoli Photo Rangoli Design
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