दीवार के कोनों पर बनाने के लिए 7 रंगोली डिजाइन, दिवाली पर घर दिखेगा सुंदर

कॉर्नर वाली रंगोली डिजाइन

छोटे घरों में रंगोली बनाना मुश्किल होता है। जगह कम होगी तो रंगोली पैर से लगकर बिखऱ जाएगी। लेकिन घर की सजावट तो रंगोली से ही पूरी होती है। ऐसे में ये 7 डिजाइन आपके बड़े काम आ सकती है। घर के फ्रंट डोर या मंदिर के पास दीवार के कोने में इन डिजाइन को बनाएं। ये दिखेंगी सुंदर और घर भी दिवाली के लिए पूरी तरह से रेडी दिखेगा। (सभी इमेज साभार- Pintrest)