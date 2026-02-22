पनीर से बना सकते हैं ये मजेदार 7 स्नैक्स, नोट कर लें तरीका

पनीर के स्नैक्स

पनीर स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। और पनीर के शौकीन अक्सर इसकी सब्जी खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप केवल सब्जी तक सीमित ना रहें बल्कि पनीर से मजेदार और टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार करें। वैसे तो पनीर को किसी भी फिलिंग में भरा जा सकता है। लेकिन ऐसे स्नैक्स जिसमे पनीर ही मेन हीरो हो। ऐसी ही सात तरह के मजेदार स्नैक्स को नोट कर लें।