बाजरे से बना सकती हैं 7 तरह की डिशेज, सर्दियों में खाया तो मिलेगा फायदा

बाजरा से बनाएं ये डिशेज

सर्दियों के दिनों में ऐसे फूड्स खाने की सलाह दी जाती है। जो शरीर को अंदर के गर्माहट देने और गर्म रखने में मदद करें। साथ ही न्यूट्रिशन से भरपूर भी हों। इसीलिए बाजार को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है। हर घर में बाजरा या बाजरे का आटा तो जरूर आता होगा। लेकिन रोटी बनाने के सिवाय इसका कोई और इस्तेमाल नहीं जानतीं तो नोट कर लें ये डिशेज। जिसे आप बाजरे से बनाकर तैयार कर सकती हैं और सर्दियों के दिनों को और भी टेस्टी बना सकती हैं।