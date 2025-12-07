Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकच्चा स्प्राउट खाकर बोर हो गए तो बना लें ये 7 तरह की डिशेज, नोट कर लें तरीका

कच्चा स्प्राउट खाकर बोर हो गए तो बना लें ये 7 तरह की डिशेज, नोट कर लें तरीका

Whole Moong Dishes: मूंग से बने स्प्राउट्स को खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमे सारे जरूरी पोषक तत्वों के साथ ही फाइबर और प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। लेकिन कच्चा स्प्राउट खाकर बोर हो चुके हैं तो नोट कर लें ये 7 मजेदार और आसान डिशेज बनाने का तरीका।

AparajitaDec 07, 2025 06:28 pm IST
1/8

कच्चे स्प्राउट से बनाएं मजेदार डिशेज

मूंग से बना स्प्राउट हेल्दी होता है। न्यूट्रिशन के साथ ही इसमे फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसलिए वेट लॉस से लेकर हार्ट के पेशेंट को स्प्राउट खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन रोज-रोज कच्चा स्प्राउट खाकर बोर हो गए हैं तो आप इससे ये 7 तरह की मजेदार डिशेज भी बना सकते हैं। जो आपकी डाइट में होंगी तो फायदा ही पहुंचाएंगी। नोट कर लें बनाने का तरीका।

2/8

स्प्राउट का चीला

कच्ची मूंग स्प्राउट बनाकर रखी है तो आप इसकी मदद से मजेदार चीला बनाकर रेडी कर सकते हैं। क्रिस्पी और सॉफ्ट ये चीले आपके रोज के मुंह के स्वाद को बदल देंगे। साथ ही प्रोटीन भी देंगे।

3/8

कुक्ड स्प्राउट विद लेमन&nbsp;

कच्चा स्प्राउट खाकर बोर हो चुके हैं तो स्प्राउट को उबालकर इसमे प्याज, टमाटर, नींबू का रस, मिर्ची, धनिया वगैरह डालकर चटपटा टाट बना लें।

4/8

बनाएं दाल

स्प्राउट को सिंपल उबालकर और प्याज, टमाटर का तड़का लगाकर सिंपल सी टेस्टी दाल तैयार की जा सकती है। जो खाने में टेस्टी और हेल्दी होगी।

5/8

ड्राई स्प्राउट सब्जी

स्प्राउट को लंच में ऐड करना है तो इसकी ड्राईड सब्जी बनाकर तैयार कर लें। लहसुन, प्याज, टमाटर और मसालों के साथ भूनकर इसे पका लें। ये सब्जी पराठे के साथ टेस्टी लगेगी।

6/8

रोस्टेड स्प्राउट नमकीन

स्प्राउट को कुछ चटपटा मजेदार तरीके से बनाकर खाना है तो इस पर नमक, हल्दी, चाट मसाला और कुछ मसाले छिड़ककर हल्का सा तेल डालें और फिर एयर फ्रायर में डालकर रोस्ट कर लें। क्रिस्पी स्प्राउट का टेस्ट मजेदार लगेगा।

7/8

मुगलई दाल बनाएं

मूंग की स्प्राउट रखी है तो दही के साथ मिलाकर इसकी मजेदार मुगलई दाल तैयार की जा सकती है। बस दाल को पका लें और मसालों के तड़के के साथ दही मिलाएं। बन जाएगी मुगलई दाल।

8/8

स्प्राउट टिक्की

स्प्राउट को मजेदार और टेस्टी तरीके से खाना है तो इसको बेसन के साथ लपेटकर टिक्की तैयार करें और क्रीमी डिप के साथ सर्व करें। बच्चे-बड़े सब चट कर जाएंगे।

