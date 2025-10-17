फर्श से जिद्दी पेंट के दाग होंगे गायब, घर का कोना-कोना चमकाएंगे 7 दिवाली क्लीनिंग हैक्स

रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस मौके पर ज्यादातर लोग अपने घर पर नया पेंट और रंग-रोगन करवाते हैं। जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि समस्या तब हो जाती है, जब पेंटर फर्श पर पेंट और सफेदी के दाग लगे हुए ही छोड़ जाते हैं। जिन्हें साफ करने में कई घंटे खराब हो जाते हैं। अगर आपके घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है तो टेंशन छोड़कर ये दिवाली क्लीनिंग हैक्स ट्राई करें। इस हैक्स को फॉलो करने से आप घंटों का काम मिनटों में खत्म कर पाएंगी।
एक बाल्टी में गर्म पानी और डिशवॉशिंग साबुन मिलाकर दाग पर इस मिश्रण को डालकर 5-10 मिनट तक रहने दें। फिर स्क्रब ब्रश या पुराने टूथब्रश से रगड़कर गीले कपड़े से पोंछ लें। गर्म पानी पेंट के कणों को ढीला करता है, और साबुन में मौजूद सर्फेक्टेंट्स तेल-आधारित पेंट को तोड़ते हैं, जिससे दाग आसानी से हट जाता है।
सफेद सिरके को हल्का गर्म करके दाग पर डालकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर नरम कपड़े या स्पंज से रगड़ें। बाद में साफ पानी से धो लें।
रबिंग अल्कोहल को कॉटन या कपड़े पर लगाकर दाग पर रगड़ें। सूखे पेंट के लिए इसे 5 मिनट तक भिगोकर रखें, फिर स्क्रब करें। अल्कोहल एक सॉल्वेंट है, जो तेल-आधारित और लेटेक्स पेंट को घोल देता है। यह पेंट के कणों को सतह से अलग करता है।
बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दाग पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तय समय बाद नरम ब्रश से रगड़कर गर्म पानी से धो लें।
फर्श पर लगे पेंट और सफेदी के दाग साफ करने के लिए थोड़ा सा पेंट थिनर कपड़े पर लगाकर दाग पर हल्के हाथ से रगड़ें। बाद में साबुन और पानी से साफ करें। थिनर पेंट को घोलने में प्रभावी हैं, यह जिद्दी, सूखे पेंट के दाग को साफ करने का अच्छा उपाय है।
सूखे पेंट के दाग को प्लास्टिक या धातु के स्क्रेपर से धीरे-धीरे खुरचें। पहले दाग को गर्म पानी या सिरके से गीला करें ताकि वह नरम हो जाए। खुरचने से पेंट की ऊपरी परत हटती है, और गीला करने से सतह पर खरोंच का जोखिम कम होता है। यह उपाय टाइल्स, ग्रेनाइट, और सीमेंटेड फर्श के लिए बेहतर विकल्प है।