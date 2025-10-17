फर्श से जिद्दी पेंट के दाग होंगे गायब, घर का कोना-कोना चमकाएंगे 7 दिवाली क्लीनिंग हैक्स

फर्श पर लगे पेंट के दाग साफ करने के लिए अपनाएं ये दिवाली क्लीनिंग हैक्स

रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस मौके पर ज्यादातर लोग अपने घर पर नया पेंट और रंग-रोगन करवाते हैं। जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि समस्या तब हो जाती है, जब पेंटर फर्श पर पेंट और सफेदी के दाग लगे हुए ही छोड़ जाते हैं। जिन्हें साफ करने में कई घंटे खराब हो जाते हैं। अगर आपके घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है तो टेंशन छोड़कर ये दिवाली क्लीनिंग हैक्स ट्राई करें। इस हैक्स को फॉलो करने से आप घंटों का काम मिनटों में खत्म कर पाएंगी।