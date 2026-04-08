कॉलेज वाली लड़कियां पहनें ये 7 डिफरेंट पैटर्न वाली कुर्तियां, हर कुर्ती डिजाइन देगी आपको स्टाइलिश लुक

आजकल कुर्ती पहनने का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है। ब्रॉड, रिप्ड, स्ट्रेट जींस के साथ लड़कियां कुर्ती कैरी करती हैं और उसके साथ एसेसरीज लुक को परफेक्ट बना देता है। कॉलेज वाली लड़कियां खासतौर पर ऐसी पैटर्न वाली कुर्तियां पहनना पसंद करती हैं, जो स्टाइलिश के साथ देसी लुक दें। अगर आप कुर्ती पहनने की शौकीन हैं या कुछ नए पैटर्न वाली कुर्तियां ट्राई करना चाहती हैं, तो हम आपके लिए कुल 7 नए डिजाइन्स लेकर आए हैं। आजकल ये कुर्तियां काफी ट्रेंड में है और आप इन्हें पुरानी साड़ी से भी सिलवा सकती हैं। (Source- fashion_.stories- Insta/Pinterest)
आजकल बैकलेस कुर्ती का ट्रेंड चल रहा है। इस तरह की कुर्ती में बैक साइड में टेसल्स लगाए जाते हैं, जो अट्रैक्टिव लुक देते हैं। चिकनकारी पैटर्न वाली इस कुर्ती में कई रंग आते हैं, जो आप ले सकती हैं। इसे प्लाजो या फिर जींस के साथ स्टाइल करें। (Source- Pinterest)
कुर्ती में अगर आप बैकलेस के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, तो क्रिस क्रॉस कुर्ती पहनें। इस तरह की कुर्ती स्लीवलेस होती हैं और पीछे डोरी वाली स्टाइल में क्रिस-क्रॉस पैटर्न बना होता है। ये बैकलेस होती हैं लेकिन ज्यादा डीप नहीं होती। जींस पर स्टाइल करने पर अच्छी लगेंगी। (Source- Pinterest)
मोहिनी अजरख प्रिंट कुर्ती भी स्टाइलिश लुक देगी। इस तरह की कुर्ती में आप देसी के साथ ग्लैमरस दिखेंगी। जींस या प्लाजो के साथ ये कुर्ती पहनने पर सुंदर लुक मिलेगा। (Source- fashion_.stories- Insta)
स्वीटहार्ट नेकलाइन वाली बैकलेस कुर्ती भी आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इस तरह की कुर्तियां चिकनकारी और कॉटन दोनों फैब्रिक में आती हैं। आप कोई भी अपने लिए चुनकर जींस या प्लाजो या पैंट पर पहनें। (Source- Pinterest)
अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं, तो चेरी कलर वाली कोरसेट कुर्ती स्टाइल करें। ये कुर्ती स्लीवलेस पैटर्न में होती है, इसमें टाई अप नेकलाइन, शोल्डर कटआउट डिजाइन स्टाइलिश लुक देता है। (Source- fashion_.stories- Insta)
कुर्ती में टॉप वाला लुक चाहिए, तो फ्रॉक पैटर्न वाली चुनें। इस तरह की कुर्ती में साइड में कट नहीं होता और ये घेरदार होती है। स्लीवलेस-बैकलेस स्टाइल वाली ये कुर्ती जींस पर कूल लुक देगी। (Source- Pinterest)
हॉल्टर नेक कुर्ती डिजाइन भी आपके ऊपर अच्छी लगेगी। इस तरह के पैटर्न में बैकलेस लुक भी मिलेगा और गले पर आप इसे टाई करते हुए फ्रंट से हॉल्टर लुक पाएंगी। इस तरह की कुर्ती ब्रॉड जींस के साथ जचेगी। (Source- Pinterest)