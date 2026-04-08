कॉलेज वाली लड़कियां पहनें ये 7 डिफरेंट पैटर्न वाली कुर्तियां, हर कुर्ती डिजाइन देगी आपको स्टाइलिश लुक

कॉलेज गर्ल्स के लिए खूबसूरत कुर्तियां

आजकल कुर्ती पहनने का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है। ब्रॉड, रिप्ड, स्ट्रेट जींस के साथ लड़कियां कुर्ती कैरी करती हैं और उसके साथ एसेसरीज लुक को परफेक्ट बना देता है। कॉलेज वाली लड़कियां खासतौर पर ऐसी पैटर्न वाली कुर्तियां पहनना पसंद करती हैं, जो स्टाइलिश के साथ देसी लुक दें। अगर आप कुर्ती पहनने की शौकीन हैं या कुछ नए पैटर्न वाली कुर्तियां ट्राई करना चाहती हैं, तो हम आपके लिए कुल 7 नए डिजाइन्स लेकर आए हैं। आजकल ये कुर्तियां काफी ट्रेंड में है और आप इन्हें पुरानी साड़ी से भी सिलवा सकती हैं। (Source- fashion_.stories- Insta/Pinterest)