पूड़ी के साथ खूब टेस्टी लगती है आलू की सूखी सब्जी, सीख लें 7 तरह की चटपटी रेसिपी

अचारी आलू और अजवाइन की पूड़ी

अचारी आलू और साथ में अजवाइन की पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इन्हें बनाने के लिए एक पैन में साबुत धनिया, जीरा, राई, काली मिर्च, कलौंजी, सूखी लाल मिर्च, अजवाइन और मेथी दाना डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लें। सरसों के तेल में उबले हुए छोटे आलू, नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर तल लें और बाहर निकाल लें। अब उसी तेल में जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, प्याज को भुन लें, उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मिक्स करें। फिर फ्राई किए हुए आलू, तैयार मसाला, चाट मसाला, नमक, अमचूर पाउडर मिक्स करें और साथ में अचार का मसाला मिलाएं। थोड़ा सा पानी डालकर पका लें, धनिया पत्ता से गार्निश करें।