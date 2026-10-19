7 दिन की थाईलैंड ट्रिप में क्या करें? बीच, मंदिर और आइलैंड्स तक, देखें पूरा प्लान

आखिरी दिन रखें आराम और वापसी की तैयारी

ट्रिप के आखिरी दिन अपनी फ्लाइट के समय के हिसाब से प्लान बनाएं। अगर फ्लाइट शाम को है, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा सकते हैं या पास की किसी जगह पर थोड़ा समय बिता सकते हैं। आखिरी दिन लंबा बोट टूर या दूर की जगह घूमने का प्लान न बनाएं। बैंकॉक, फुकेट और क्राबी के बीच ट्रैवल में समय लगता है, इसलिए फ्लाइट के शहर और एयरपोर्ट को ध्यान में रखकर टिकट बुक करें। इससे वापसी के दिन जल्दबाजी नहीं होगी।