7 दिन की थाईलैंड ट्रिप में क्या करें? बीच, मंदिर और आइलैंड्स तक, देखें पूरा प्लान

अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो 7 दिन में यहां की कई खास जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस ट्रिप में बैंकॉक की हलचल भरी सड़कों से लेकर फुकेट के खूबसूरत बीच और आइलैंड टूर तक शामिल कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप अपनी ट्रिप के लिए बैंकॉक और फुकेट को चुनें। इससे बार-बार शहर बदलने में समय नहीं जाएगा और आपको घूमने के साथ आराम करने का मौका भी मिलेगा।
थाईलैंड पहुंचने के बाद अपनी ट्रिप की शुरुआत बैंकॉक से करें। यहां ग्रैंड पैलेस और वाट फो जैसे फेमस मंदिर घूम सकते हैं। वाट फो में लेटे हुए बुद्ध की बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। मंदिर घूमने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जिनसे कंधे और घुटने ढके रहें। पहले दिन फ्लाइट के बाद थकान हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा जगहें कवर करने की जल्दबाजी न करें। आराम से घूमते हुए शहर को एक्सप्लोर करें।
बैंकॉक में शॉपिंग के लिए बड़े मॉल से लेकर लोकल मार्केट तक कई ऑप्शन मिलते हैं। यहां आप कपड़े, बैग, एक्सेसरीज और छोटे गिफ्ट खरीद सकते हैं। शाम को किसी नाइट मार्केट में घूमने जाएं, जहां स्ट्रीट फूड और शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो खाना ऑर्डर करते समय मीट और फिश सॉस जैसी चीजों के बारे में जरूर पूछें। बैंकॉक में अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करना आसान रहेगा।
बैंकॉक से फुकेट के लिए फ्लाइट लेकर अपनी ट्रिप के अगले हिस्से की शुरुआत करें। फुकेट अपने खूबसूरत बीच और शानदार सनसेट के लिए जाना जाता है। यहां पटोंग, काटा या करोन बीच पर घूम सकते हैं। बीच पर वॉक करें, फोटो क्लिक करें या आसपास के कैफे में बैठकर कुछ समय बिताएं। अगर आप रिलैक्स करने के लिए ट्रिप पर आए हैं, तो इस दिन ज्यादा एक्टिविटीज रखने के बजाय बीच के पास आराम से समय बिताना अच्छा रहेगा।
फुकेट से फि फि आइलैंड्स के लिए डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहां नीला पानी, खूबसूरत बीच और ऊंची चट्टानों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। बोट टूर के दौरान स्नॉर्कलिंग और बीच पर घूमने का मौका भी मिल सकता है। टिकट बुक करते समय यह जरूर देखें कि पैकेज में कौन-कौन सी जगहें शामिल हैं। समुद्र और मौसम की स्थिति के कारण कुछ टूर कैंसिल भी हो सकते हैं, इसलिए पहले से अपडेट चेक करें।
थाईलैंड की ट्रिप में क्राबी को भी शामिल करें। यहां Railay बीच की खूबसूरती और आसपास की ऊंची चट्टानें देखने लायक हैं। आप लॉन्गटेल बोट से आसपास के आइलैंड्स घूम सकते हैं या बीच पर बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो कयाकिंग भी ट्राई कर सकते हैं। क्राबी में बीच और नेचर का अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। बोट टूर चुनने से पहले मौसम और समुद्र की स्थिति जरूर चेक करें।
क्राबी में घूमने के लिए सिर्फ बीच ही नहीं, लोकल मार्केट और कैफे भी अच्छे ऑप्शन हैं। आप शाम को आसपास के मार्केट में घूम सकते हैं, जहां खाने-पीने की चीजें, कपड़े और छोटे गिफ्ट मिल जाते हैं। इसके बाद बीच पर सनसेट देखने जाएं या किसी कैफे में बैठकर रिलैक्स करें। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो अपने होटल के पास की जगहें एक्सप्लोर करें। इससे बिना ज्यादा भागदौड़ किए ट्रिप का मजा ले पाएंगे।
ट्रिप के आखिरी दिन अपनी फ्लाइट के समय के हिसाब से प्लान बनाएं। अगर फ्लाइट शाम को है, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा सकते हैं या पास की किसी जगह पर थोड़ा समय बिता सकते हैं। आखिरी दिन लंबा बोट टूर या दूर की जगह घूमने का प्लान न बनाएं। बैंकॉक, फुकेट और क्राबी के बीच ट्रैवल में समय लगता है, इसलिए फ्लाइट के शहर और एयरपोर्ट को ध्यान में रखकर टिकट बुक करें। इससे वापसी के दिन जल्दबाजी नहीं होगी।