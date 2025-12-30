शादी के लिए 'हां' करने से पहले इन 7 डेट पर जरूर जाएं, रिलेशनशिप कोच ने कहा- पता चल जाएगा कैसा है पार्टनर

शादी से पहले करें ये डेट्स

शादी करना किसी की भी लाइफ का बड़ा फैसला होता है। लड़का हो या लड़की शादी से पहले हां करने के लिए दोनों अपने बारे में और सामने वाले के नेचर को लेकर काफी सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शादी के लिए हां कर देते हैं और फिर हमें लगता है ये इंसान वैसा नहीं है, जैसा लग रहा था। अगर आप भी शादी के लिए हां करने से पहले इंसान को परखना या पहचानना चाहती या चाहते हैं, तो 7 जरूरी डेट्स पर जरूर जाएं। रिलेशनशिप कोच के मुताबिक, इन डेट्स पर जाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि वह इंसान आपके लिए सही है या नहीं।