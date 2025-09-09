रोजाना की आपकी 7 गलत आदतें, जो चुपके-चुपके किडनी को पहुंचाती हैं नुकसान

किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसका काम खून को फिल्टर करके अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को मूत्र मात्र से शरीर से बाहर निकालना होता है। किडनी शरीर में पानी, सोडियम, पोटेशियम और अन्य खनिजों का सही संतुलन बनाए रखकर तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के ठीक से काम करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अगर किडनी ठीक से काम न करें, तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कई बार किडनी की सेहत खराब करने के पीछे व्यक्ति की रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं। आइए जानते हैं कैसे- Pic Credit : Shutterstock
सिरदर्द, बदन दर्द या मासिक धर्म में ऐंठन की समस्या में राहत पाने के लिए ली गई पेनकिलर दवाओं का नियमित और बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करने से गुर्दों को नुकसान हो सकता है। दवाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। Pic Credit : Shutterstock
ज्यादा नमकीन भोजन (जैसे प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन) खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। नमक का सेवन सीमित करें और ताजा बने भोजन को प्राथमिकता दें। Pic Credit : Shutterstock
शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होने पर गुर्दों पर दबाव पड़ता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वे रक्त को छानने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति को रोजाना 8-10 गिलास पानी जरूरी पीना चाहिए। Pic Credit : Shutterstock
अत्यधिक शराब और धूम्रपान गुर्दों की कार्यक्षमता को कम करके रक्तचाप बढ़ाते हैं। इन आदतों को छोड़ने या कम करने की कोशिश करें। Pic Credit : Shutterstock
बार-बार पेशाब को लंबे समय तक रोकने से मूत्राशय और गुर्दों पर दबाव पड़ता है, जिससे इन्फेक्शन या किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है। बिना वजह पेशाब को रोकने से बचें। Pic Credit : Shutterstock
वर्कआउट की कमी मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है, जो गुर्दों के लिए हानिकारक है। रोजाना 30 मिनट की हल्की गतिविधि जैसे टहलना, योग या साइकिलिंग करें। Pic Credit : Shutterstock
किडनी की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी पीते रहें, संतुलित आहार लें, जिसमें ताजा फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। साल में एक बार गुर्दों की जांच करवाएं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। Pic Credit : Shutterstock