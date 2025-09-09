रोजाना की आपकी 7 गलत आदतें, जो चुपके-चुपके किडनी को पहुंचाती हैं नुकसान

ये 7 गलत आदतें किडनी की सेहत को पहुंचाती हैं नुकसान

किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसका काम खून को फिल्टर करके अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को मूत्र मात्र से शरीर से बाहर निकालना होता है। किडनी शरीर में पानी, सोडियम, पोटेशियम और अन्य खनिजों का सही संतुलन बनाए रखकर तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के ठीक से काम करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अगर किडनी ठीक से काम न करें, तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कई बार किडनी की सेहत खराब करने के पीछे व्यक्ति की रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं। आइए जानते हैं कैसे- Pic Credit : Shutterstock