जन्माष्टमी पर बच्चे को कान्हा बनाकर क्लिक करें प्यारी फोटोज, यहां से लें फोटोशूट आइडियाज

जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप बेबी को कान्हा की तरह तैयार करना चाहती हैं और अच्छी फोटोज क्लिक करना चाहती हैं तो यहां से फोटोशूट आइडियाज लें। (All Photo Credit: Pinterest)
इस तरह की फोटो क्लिक करने के लिए बच्चे को तैयार करके एक प्यारे आसान पर लेटा दें और फिर इस आसन के तरफ मोर पंखों को लगाएं। साइड में आप कुछ फूलों से भी सजा सकते हैं।
कहते हैं कि कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। ऐसे में अपने बच्चे के फोटोशूट में आप एक छोटी मटकी में रुई भरें और थोड़ी रुई बाहर निकाल दें इससे माखन का इफेक्ट नजर आएगा और फोटोशूट में ये काफी अच्छा दिखेगा।
इस तरह की फोटो भी काफी प्यारी लगती है। इसमें बच्चे को एक पत्ती बिछे आसन पर लेटा दिया है और साइड से मोर पंख की एक बेल बनाई है।
सिंपल फोटो क्लिक करने के लिए एक प्लेन रंग की चादर लें और फिर ऊपर की तरफ फूलों की माला से सजाएं और नीचे मोर पंख रख दें। मोर पंखों के बीच में बच्चे को लेटाकर फोटो क्लिक करें।
इस तरह की फोटो क्लिक करने के लिए दीवार पर फूलों की माला को लगाएं और इसके आगे एक साफ कपड़े से ढ़के स्टूल को रखें। इस पर अपने कान्हा बने बच्चे को बैठाएं और फोटोज क्लिक करें।
हाल ही में बच्चे ने जन्म लिया है तो आप इस तरह से रैप करके उसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इस फोटो में बच्चे को गुलाबी कपड़े से लपेटा है आप चाहें तो पीले रंग के कपड़ों से लपेट कर इस तरह की फोटो क्लिक कर सकते हैँ।
बच्चे को कान्हा की तरह तैयार करने के बाद इस तरह से फूल बिछाकर सुंदर फोटो क्लिक करें।