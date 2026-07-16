सावन में हरी साड़ी के साथ भूलकर भी न पहनें मैचिंग ब्लाउज, रॉयल लुक के लिए ट्राई करें ये 7 कॉन्ट्रास्ट कलर

आजकल साड़ियों के कलर के साथ मैचिंग ब्लाउज पहनना आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अब कॉन्ट्रास्ट कलर का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है और ये आपको रॉयल के साथ एलिगेंट लुक भी देता है। अगर आप सावन में हरी साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो उसके साथ मैचिंग ग्रीन ब्लाउज सिलवाने के बजाय कुछ अलग रंग चुनें। आप ग्रीन साड़ी के साथ अलग कलर के साथ पैटर्न भी चुन सकती हैं, जो आपकी सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश और डिजाइनर लुक देगा। तो चलिए हम आपको हरी साड़ी के लिए कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज कॉम्बिनेशन आइडियाज देते हैं, जो आपके ऊपर खिलेंगे।
किसी भी रंग की हरी साड़ी हो, बोतल, लाइट या सी ग्रीन सभी के साथ गुलाबी रंग वाला ब्लाउज खिलेगा। चटक गुलाबी या साधारण वाला आप पहनें और ये आपको रॉयल लुक देगा।
डार्क या लाइट ग्रीन कलर की साड़ी हो, जिसमें सितारे या जरी वाला बॉर्डर हो। इस तरह की साड़ी के साथ मरून कलर का ब्लाउज स्टाइल करें। प्लेन मरून भी पहन सकती हैं और हैवी लुक वाला ब्लाउज भी आपको खूबसूरत लुक देगा।
हरा-पीला वाला कॉम्बिनेशन काफी पुराना है और आपकी मां ने भी ये ट्राई किया होगा। ग्रीन कलर की साड़ी के साथ येलो कलर का ब्लाउज भी अट्रैक्टिव लगेगा।
लाइट ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी के साथ पीच कलर का डीप नेक ब्लाउज रॉयल लुक दे रहा है। आप पैटर्न कोई भी चुन सकते हं लेकिन ग्रीन-पीच का कलर कॉम्बिनेशन भी प्यारा लगेगा।
हल्की हरी या मिंट ग्रीन साड़ी के साथ टील ब्लू ब्लाउज पहनने से लुक बेहद एलिगेंट और रॉयल नजर आता है। खासकर सावन के मौके पर यह कॉम्बिनेशन काफी ट्रेंड में रहता है। आप भी ट्राई करके देख लीजिए।
प्लेन बोतल ग्रीन साड़ी के साथ मल्टी-कलर ब्लाउज कॉम्बिनेशन खूबसूरत लग रहा है। चेक प्रिंट वाला ये ब्लाउज डिजाइन किसी भी साड़ी की सुंदरता में चार चांद लगा सकता है। आप भी ऐसा कलर और प्रिंट चुन सकती हैं।
ग्रीन और रेड का पुराना रिश्ता है और ये दोनों कलर एक साथ बेहद प्यारे लगते हैं। हरे रंग की बनारसी साड़ी के साथ लाल रंग का ब्लाउज सुंदर लग रहा है। ये ब्लाउज बनारसी फैब्रिक में है, जिसमें गोल्डन बूटी और स्लीव्स पर प्रिंट बना हुआ है। इस तरह का लुक ट्राई करें।