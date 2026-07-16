सावन में हरी साड़ी के साथ भूलकर भी न पहनें मैचिंग ब्लाउज, रॉयल लुक के लिए ट्राई करें ये 7 कॉन्ट्रास्ट कलर

हरी साड़ी के साथ पहनें कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज

आजकल साड़ियों के कलर के साथ मैचिंग ब्लाउज पहनना आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अब कॉन्ट्रास्ट कलर का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है और ये आपको रॉयल के साथ एलिगेंट लुक भी देता है। अगर आप सावन में हरी साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो उसके साथ मैचिंग ग्रीन ब्लाउज सिलवाने के बजाय कुछ अलग रंग चुनें। आप ग्रीन साड़ी के साथ अलग कलर के साथ पैटर्न भी चुन सकती हैं, जो आपकी सिंपल साड़ी को भी स्टाइलिश और डिजाइनर लुक देगा। तो चलिए हम आपको हरी साड़ी के लिए कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज कॉम्बिनेशन आइडियाज देते हैं, जो आपके ऊपर खिलेंगे।