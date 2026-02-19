कपड़ों पर लगे ये अलग-अलग जिद्दी दाग और हटाने का 7 आसान फार्मूला

कपड़ों पर लगे दाग-धब्बे अगर धोने के बाद भी रह जाते हैं तो गंदे दिखते हैं। काफी सारे दाग ऐसे होते हैं जो रोजाना के साबुन पानी वाले वॉश से नहीं जाते। इनके लिए कुछ अलग से उपाय करने होते हैं। जैसे कपड़ों पर जंग, मेहंगी, कीचड़ जैसे दाग लग जाएं या फिर पेन के धब्बे लग गए हों। इन सबको हटाने के 7 अलग तरीके नोट कर लें, जिससे चुटकियों में साफ हो जाएंगे।
कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए तो सारे कपड़े को खराब कर देता है और आसानी से साफ भी नहीं होता। जंग के दाग को साफ करने के लिए जंग के धब्बे पर नमक डालें और साथ ही ऊपर से व्हाइट विनेगर डालकर रखें। रिएक्शन से जंग का दाग आसानी से साफ हो जाएगा।
कपड़े पर इंक का दाग लग गया तो इसे साफ करने का सबसे इफेक्टिव तरीका एल्कोहल बेस्ड सैनेटाइजर है। बस सैनेटाइजर को इंक के दाग पर डालें और देखेंगे कि इंक का धब्बा कपड़े से निकल गया।
काफी सारी लड़कियों के कपड़ों में मेहंदी का दाग लग जाता है। जिसे साफ करने के लिए दाग पर ईनो डालें। साथ ही ऊपर से गरम पानी डालें। बुलबुले उठेंगे जो रंग को हल्का कर देंगे। फिर साबुन से वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे।
कपड़े पर फेवि क्विक गिर गया है तो उसे साफ करने के लिए बस सूख जाने दें। फिर हटाएं। बचे हुए हिस्से के ऊपर नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर हल्के हाथ से रगड़ दें।
कपड़े पर पेंट का दाग लगकर सूख चुका है। तो इसे हटाने के लिए बस कपड़े पर साबुन या फिर एल्कोहल लगाकर रगड़ें, दाग साफ हो जाएगा।
कॉलर पर पीलापन हो गया है और केवल साबुन से नहीं जा रहा तो बस बेकिंग सोडा और नींबू को मिलाकर रगड़ें तो ये साफ हो जाएगा।
बच्चों के कपड़ों पर अगर मिट्टी का दाग लग गया हो घबराने की जरूरत नहीं। बस सूखाकर झाड़ दो फिर साबुन पानी से धो दो।