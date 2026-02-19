कपड़ों पर लगे ये अलग-अलग जिद्दी दाग और हटाने का 7 आसान फार्मूला

कपड़ों के धब्बे

कपड़ों पर लगे दाग-धब्बे अगर धोने के बाद भी रह जाते हैं तो गंदे दिखते हैं। काफी सारे दाग ऐसे होते हैं जो रोजाना के साबुन पानी वाले वॉश से नहीं जाते। इनके लिए कुछ अलग से उपाय करने होते हैं। जैसे कपड़ों पर जंग, मेहंगी, कीचड़ जैसे दाग लग जाएं या फिर पेन के धब्बे लग गए हों। इन सबको हटाने के 7 अलग तरीके नोट कर लें, जिससे चुटकियों में साफ हो जाएंगे।