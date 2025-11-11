तलाक के बाद लोगों को होते हैं ये 7 सबसे बड़े पछतावे, जानें क्या हैं बचाव के तरीके

तलाक के बाद लोगों को होते हैं ये 7 सबसे बड़े पछतावे

तलाक हर कपल के लिए एक कठिन फैसला होता है। शुरुआत में भले ही यह राहत भरा लगता हो लेकिन कुछ समय बाद ज्यादातर कपल्स को गहरे पछतावे में डाल देता है। तालाक पर हुए विभिन्न अध्ययनों और व्यक्तिगत कहानियों से पता चलता है कि 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत लोग तलाक लेने के अपने फैसले पर पछतावा महसूस करते हैं। आइए जानते हैं तालाक लेने के बाद आखिर किन बातों को सोचकर कपल्स अकसर अपने फैसले पर पछतावा महसूस करते हैं।