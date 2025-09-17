भगवान विश्वकर्मा को लगाएं इन 7 चीजों का भोग, मिलेगी कृपा

विश्वकर्मा पूजा के लिए भोग

देवताओं के शिल्पकार, स्वर्गलोक, हस्तिनापुर जैसे नगरों के साथ त्रिशूल, सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। शिल्पी और अभियंता के तौर पर पूजे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन आर्किटेक्ट, मकान बनाने वाले इंजीनियर से लेकर श्रमिक तक भगवान की पूजा करते हैं। अपनी छेनी, हथौड़ी की पूजा के साथ भोग लगाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में उन्हें ये 7 तरह के भोग लगाने की परंपरा है। जानें भगवान विश्वकर्मा को लगाए जाने वाले भोग।