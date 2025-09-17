7 bhog prasad offer to bhagwan vishwakarma puja to please him भगवान विश्वकर्मा को लगाएं इन 7 चीजों का भोग, मिलेगी कृपा
भगवान विश्वकर्मा को लगाएं इन 7 चीजों का भोग, मिलेगी कृपा

Bhog Ideas For Vishwakarma Puja 2025: देवों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा के समय उन्हें ये 7 प्रकार के भोग लगा सकते हैं। जानें लिस्ट में कौन सी चीजें हैं शामिल है।

AparajitaWed, 17 Sep 2025 10:11 AM
विश्वकर्मा पूजा के लिए भोग

देवताओं के शिल्पकार, स्वर्गलोक, हस्तिनापुर जैसे नगरों के साथ त्रिशूल, सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। शिल्पी और अभियंता के तौर पर पूजे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन आर्किटेक्ट, मकान बनाने वाले इंजीनियर से लेकर श्रमिक तक भगवान की पूजा करते हैं। अपनी छेनी, हथौड़ी की पूजा के साथ भोग लगाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में उन्हें ये 7 तरह के भोग लगाने की परंपरा है। जानें भगवान विश्वकर्मा को लगाए जाने वाले भोग।

मूंग की खिचड़ी

मूंग दाल और चावल को मिलाकर बनी खिचड़ी का भोग शिल्पकार और देवताओं के नगर को बनाने वाले विश्वकर्मा को लगाया जाता है।

खीर

चावल की खीर का भोग मीठे के रूप में लगभग हर देवता को लगाया जाता है। विश्वकर्मा की पूजा में उन्हें भी चावल से बनी खीर का भोग लगाएं।

बूंदी के लड्डू

विश्वकर्मा भगवान की पूजा में आप बेझिझक बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं।

नारियल के लड्डू

सफेद चीजों से बने भोग माता लक्ष्मी को प्रिय है। सुंदर भवन बनाने वाले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को सफेद नारियल से बने लड्डूओं या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं।

पंचामृत

दूध, दही, शक्कर, शहद, घी और मेवे को डालकर तैयार पंचामृत भगवान विश्वकर्मा की पूजा में भी जरूरी होता है और इसका भोग लगाया जाता है।

पुआ

आमतौर पर गेहूं से बने पुए का भोग कम ही लगाते हैं। लेकिन देवों के शिल्पकार पुए के भोग को स्वीकार करते हैं।

चने की सब्जी

काले चने से बनी सब्जी को भोग भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा में लगाया जाता है।

