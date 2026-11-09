Bhai Dooj Outfit Idea: भाई दूज पर दिखना है सबसे खूबसूरत? शरारा से इंडो-वेस्टर्न तक ट्राई करें ये 7 ट्रेंडी लुक्स

भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के लिए बेहद खास होता है और ऐसे में बहनें खूब सज-संवरकर अपने भाई का टीका करती हैं। अगर आप भी भाई दूज पर क्या पहनें, सवाल लेकर बैठी हुई हैं, तो हम आपको कुछ आउटफिट्स आइडिया दे सकते हैं। आजकल साड़ी या लहंगा के अलावा भी कई ऑप्शन मार्केट में आ चुके हैं और आप उनमें खूबसूरत भी दिखेंगी। चलिए आपको 7 एथनिक लुक्स दिखाते हैं, जो ट्रेंडी भी रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे।
इस आउटफिट में हरे रंग का स्लीवलेस अनारकली कुर्ता है, जिस पर मोर और पत्तियों के सुंदर डिजाइन बने हैं। इसके साथ हल्के पीले या ऑलिव ग्रीन रंग का सिल्क दुपट्टा पेयर किया गया है। दुपट्टे के किनारों पर गोटा या कढ़ाई का काम है। यह लुक देखने में खूबसूरत होने के साथ पहनने में कंफर्टेबल रहेगा।
अगर आप भाई दूज पर कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो हॉट पिंक धोती-कुर्ता सेट अच्छा विकल्प है। इसमें छोटे कुर्ते की नेकलाइन और नीचे की तरफ गोल्डन कढ़ाई की गई है। इसके साथ मैचिंग धोती पैंट और मोजरी पहनकर आप स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक पा सकती हैं।
ब्राइट और खूबसूरत लुक के लिए मस्टर्ड येलो सूट पहन सकती हैं। इसमें स्ट्रेट कुर्ते और चूड़ीदार पर चमकदार सीक्विन वर्क किया गया है। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और पोटली बैग कैरी करें। त्योहार के मौके पर यह आउटफिट काफी अच्छा लगेगा।
अगर आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक पसंद है, तो ऑरेंज ब्लेजर और स्कर्ट ट्राई कर सकती हैं। इस ब्लेजर पर मिरर वर्क किया गया है, जो इसे खास बनाता है। इसके साथ लंबी और घेरदार ऑरेंज स्कर्ट पहनें। यह आउटफिट आपको सबसे अलग लुक देगा।
सिंपल और ट्रेडिशनल लुक के लिए ऑफ-व्हाइट सूट अच्छा ऑप्शन है। इस सूट पर हल्का गोटा वर्क है। इसके साथ डार्क पिंक या रेड रंग का हैवी बंधेज या बनारसी दुपट्टा पहनें। यह कॉम्बिनेशन देखने में काफी सुंदर लगता है और त्योहार के लिए भी परफेक्ट है।
हल्के रंग पसंद करने वाली महिलाओं के लिए लेवेंडर यानी हल्के बैंगनी रंग का शरारा सेट अच्छा रहेगा। इसकी शॉर्ट कुर्ती पर रंग-बिरंगी कढ़ाई और चमकदार सीक्विन वर्क है। इसके साथ घेरदार शरारा और हल्का नेट दुपट्टा पहनें। यह आउटफिट आपको प्यारा और स्टाइलिश लुक देगा।
भाई दूज पर एलिगेंट और रॉयल लुक पाने के लिए यह आउटफिट भी अच्छा रहेगा। इसमें शैंपेन गोल्ड रंग का स्लीवलेस ब्लाउज है, जिस पर बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके साथ मैचिंग वाइड लेग पैंट्स पहनी गई हैं, जिन पर भी खूबसूरत फ्लोरल कढ़ाई है। आउटफिट के साथ हल्का ट्रांसपेरेंट नेट दुपट्टा कैरी किया गया है, जो इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाता है। इसके साथ हैवी ईयररिंग्स और हल्का मेकअप करके आप भाई दूज पर स्टाइलिश और क्लासी लुक पा सकती हैं।