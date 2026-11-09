Bhai Dooj Outfit Idea: भाई दूज पर दिखना है सबसे खूबसूरत? शरारा से इंडो-वेस्टर्न तक ट्राई करें ये 7 ट्रेंडी लुक्स

शैंपेन गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला इंडो-वेस्टर्न सेट

भाई दूज पर एलिगेंट और रॉयल लुक पाने के लिए यह आउटफिट भी अच्छा रहेगा। इसमें शैंपेन गोल्ड रंग का स्लीवलेस ब्लाउज है, जिस पर बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके साथ मैचिंग वाइड लेग पैंट्स पहनी गई हैं, जिन पर भी खूबसूरत फ्लोरल कढ़ाई है। आउटफिट के साथ हल्का ट्रांसपेरेंट नेट दुपट्टा कैरी किया गया है, जो इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाता है। इसके साथ हैवी ईयररिंग्स और हल्का मेकअप करके आप भाई दूज पर स्टाइलिश और क्लासी लुक पा सकती हैं।