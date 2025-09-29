करवाचौथ पर एथनिक लुक को पूरा करने के लिए 7 तरह से बालों में लगाएं गजरा, पति की नहीं हटेगी नजर

करवाचौथ पर बालों में गजरा लगाने के 7 आसान तरीके

करवाचौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करके अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। अगर इस करवाचौथ आप अपने सोलह शृंगार को बालों में गजरा लगाकर पूरा करना चाहती हैं लेकिन थोड़ी कंफ्यूज हैं तो बालों में गजरा लगाने के ये 7 ट्रिक्स शॉर्ट और लॉन्ग, दोनों तरह के हेयर के लिए परफेक्ट हैं। जो आपके स्टनिंग एथनिक लुक को पूरा करने में मदद करेंगे। Pic Credit : All Pics Pinterest