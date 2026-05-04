पश्चिम बंगाल में और उसके पास घूमने की 7 जगह है बेस्ट, फैमिली के साथ बना सकते हैं प्लान

पश्चिम बंगाल में घूमने की जगह

भारत के पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस राज्य को कला, साहित्य और संगीत के लिए देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहां घूमने फिरने की कई जगह हैं जो पहाड़ों से लेकर समुद्र और ऐतिहासिक इमारतों का अनुभव करवाती हैं। यहां हम पश्चिम बंगाल के पास घूमने की जगहों के बारे में बता रहे हैं। पढ़ें-