पश्चिम बंगाल में और उसके पास घूमने की 7 जगह है बेस्ट, फैमिली के साथ बना सकते हैं प्लान

भारत के पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस राज्य को कला, साहित्य और संगीत के लिए देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहां घूमने फिरने की कई जगह हैं जो पहाड़ों से लेकर समुद्र और ऐतिहासिक इमारतों का अनुभव करवाती हैं। यहां हम पश्चिम बंगाल के पास घूमने की जगहों के बारे में बता रहे हैं। पढ़ें-
कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया की याद में बना सफेद संगमरमर का स्मारक है। इसते अलावा यहां का हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना यह ऐतिहासिक पुल है जो शहर की पहचान है। धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ फेमस है।
नवाबों के शहर के रूप में मशहूर, यह जगह ऐतिहासिक इमारतों से भरी है। यहां हजारद्वारी पैलेस है जो अपने 1,000 दरवाजों और ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए फेमस है।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर से सटा हुआ सिक्किम एक बेहद शांत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है। ये जगह एमजी मार्ग, रूमटेक मठ और नाथुला पास के लिए फेमस है। इसके अलावा पेलिंग से कंचनजंगा पर्वत का बेहद शानदार और स्पष्ट नजारा दिखाई देता है।
इस शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। यहां की टॉय ट्रेन और विशाल चाय के बागान पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस जगह से कंचनजंगा का सुंदर नजारा दिखाई देता है।
अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से सटा भूटान एक बेहतरीन ऑप्शन है। भूटान का प्रवेश द्वार फुंटशोलिंग है। यहां की वास्तुकला, साफ-सफाई और शांत वातावरण आपका मन मोह लेगी।
असम के गुवाहाटी में फेमस कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी के नजारे देखने लायक हैं। यहां का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
झारखंड पश्चिम बंगाल से जुड़ा पड़ोसी राज्य है जो हरे-भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा वॉटर फॉल देखने के लिए रांची जाएं।