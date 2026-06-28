हाथों पर सुंदर लगेंगी वेलवेट वाली चूड़ियां! इन 7 तरीकों से बनाएं स्टाइलिश सेट, देखें फोटोज

हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए महिलाएं एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली चूड़ियां और कड़े पहनती हैं। आजकल सिर्फ कांच की ही नहीं बल्कि वेलवेट वाली चूड़ियां भी ट्रेंड में हैं। वेलवेट वाली चूड़ियां हाथों पर क्लीन और क्लासी लुक देंगी। अगर आप जड़ाऊ या कश्मीरी चूड़ियों के साथ इनका सेट बनाकर पहनती हैं, तो बेहद सुंदर लगेंगी। किसी भी साड़ी-सूट के साथ मैचिंग में भी आप इन्हें पहन सकती हैं या फिर मल्टी-कलर चूड़ियों को पहनकर भी स्टाइलिश बैंगल्स कैरी कर सकती हैं। तो चलिए आपको 7 वेलवेट चूड़ियों के डिजाइन सेट दिखाते हैं, इन पैटर्न के हिसाब से आप भी बनवा सकती हैं।
सिल्वर कलर के लटकन वाले कड़े-चूड़ियों के साथ पार्पल डिजाइन की ये वेलवेट चूड़ियां पहन सकती हैं। पर्पल कलर की जगह आप पिंक, रेड, मरून, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू जैसी चूड़ियों के सेट भी बनवा सकती हैं।
वेलवेट में आप पिंक कलर की चूड़ियों का सेट भी बनवाकर पहन सकती हैं। लाइट या डार्क पिंक कलर की चूड़ियों में गोल्डन कश्मीरी चूड़ियों को लगवाकर सेट तैयार करें। ये हाथों पर सुंदर लगेंगी।
टील ब्लू वेलवेट चूड़ियों के साथ आप सिल्वर घुंघरू वाले बैंगल्स लगवाकर सेट बनवाएं। प्लेट टीन ब्लू चूड़ियों के साथ आप गोल्डन बैंगल्स भी लगवा सकते हैं। दोनों ही पैटर्न हाथों पर अच्छे लगेंगे।
कुर्ती या एथनिक-जींस लुक के साथ आप मल्टीकलर चूड़ी सेट बनवाकर पहनें। मल्टी-कलर चूड़ियों के साथ गोल्डन या सिल्वर वाली चूड़ियां बीच में लगवा सकती हैं। ये हाथों पर ट्रेंडी लुक देगा।
वेलवेट चूड़ी के साथ आप बीच में गोल्डन बैंगल्स लगाकर सेट बनवाएं। इस तरह का सेट हाथों पर सुंदर लगेगा और हैवी साड़ी पर जचेगा।
गोल्डन-ब्लैक कॉम्बिनेशन हमेशा परफेक्ट लगता है। हैवी साड़ी या सूट के साथ आप इस तरह का सेट बनवाकर पहन सकती हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन मस्त लगेगा और चाहे तो 4 या फिर 2 चूड़ियों को लगवाएं।
पिंक वेलवेट चूड़ी और कंगन का सेट बनवाकर भी आप पहन सकती हैं। मैचिंग साड़ी-सूट के साथ इस तरह का सेट अच्छा लगेगा। अगर मैचिंग कलर वाले कड़े ना मिले तो कॉन्ट्रास्ट लगवाएं।