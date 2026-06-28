हाथों पर सुंदर लगेंगी वेलवेट वाली चूड़ियां! इन 7 तरीकों से बनाएं स्टाइलिश सेट, देखें फोटोज

वेलवेट चूड़ियों की खूबसूरत डिजाइन

हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए महिलाएं एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली चूड़ियां और कड़े पहनती हैं। आजकल सिर्फ कांच की ही नहीं बल्कि वेलवेट वाली चूड़ियां भी ट्रेंड में हैं। वेलवेट वाली चूड़ियां हाथों पर क्लीन और क्लासी लुक देंगी। अगर आप जड़ाऊ या कश्मीरी चूड़ियों के साथ इनका सेट बनाकर पहनती हैं, तो बेहद सुंदर लगेंगी। किसी भी साड़ी-सूट के साथ मैचिंग में भी आप इन्हें पहन सकती हैं या फिर मल्टी-कलर चूड़ियों को पहनकर भी स्टाइलिश बैंगल्स कैरी कर सकती हैं। तो चलिए आपको 7 वेलवेट चूड़ियों के डिजाइन सेट दिखाते हैं, इन पैटर्न के हिसाब से आप भी बनवा सकती हैं।