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पैंट प्लाजो की मोहरी पर बनवाएं ये 7 सुंदर डिजाइन, सस्ता सूट भी लगेगा महंगा

अगर सूट सही डिजाइन के साथ सिलवाएंगी तो सस्ता सूट भी महंगा ही दिखाई देगा। यहां हम पैंट प्लाजो पर बनवाे लायक 7 मोहरी डिजाइन लेकर आए हैं। जिन्हें कोई भी टेलर आसानी से बना सकता है। 

Avantika JainAug 16, 2026 11:42 pm IST
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पैंट प्लाजो की मोहरी के लिए सुंदर डिजाइन

आजकल महिलाएं सूट के साथ पैंट प्लाजो बनवाना ज्यादा पसंद करती हैं। ये ना सिर्फ कम्फर्टेबल होती हैं बल्कि क्लासी लुक पाने में भी मदद करती हैं। अगर आप सूट के साथ प्लाजो बनवा रही हैं तो इसकी मोहरी पर एक सुंदर डिजाइन बनवाएं। इससे लुक खास बन जाएगा और सस्ता सूट भी महंगा दिखने लगेगा। यहां देखिए पैंट प्लाजो के सुंदर और आकर्षक मोहरी डिजाइन।

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कटवर्क और पर्ल

पैंट प्लाजो की मोहरी कटवर्क वाली बनवाएं और इसमें नीचें छोटे पर्ल्स भी लगवाएं। इस तरह के लटकने वाले पर्ल्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। फोटो क्रेडिट- shaheenfatma37

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कमूरे वाली लेस

पैंट प्लाजो की मोहरी वैसे नीचे के कम होती है लेकिन कुछ लोग इसे खुला बनवाना पसंद करते हैं। इस पैटर्न को खास बनाने के लिए कमूरे वाली लेस लगवाएं। फोटो क्रेडिट-blesed.boutique

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वी कट प्लाजो पैंट

प्लाजो को साइड से वी या यू शेप की कटिंग करवाएं और फिर इसके कट के सेंटर में एक फूल या सूट से मिलता कोई पैच लगवाएं। फोटो क्रेडिट-harjitkaur_design_

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बॉर्डर लगवाएं

कॉटन के बॉर्डर आजकल सूट में खूब लगवाए जाते हैं। प्लेन प्लाजो को सुंदर बनवाने के लिए आप साइट में कट करवाएं और फिर इसपर कॉटन का बॉर्डर लगवाएं। फोटो क्रेडिट-shivanshboutique

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कटवर्क प्लाजो डिजाइन

अगर जॉर्जेट या फिर शिफॉल जैसे फ्लोई कपड़े का प्लाजो बनवा रही हैं तो इस तरह का कटवर्क काफी अच्छा दिखेगा। फोटो क्रेडिट- shivanshboutique

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लेस से बनाएं खास डिजाइन

ये बाकी डिजाइन जैसा ही है बस इसमें बीच में बॉर्डर को जोड़ने के लिए छोटे-छोटे लेस पीस लगाए हैं। फोटो क्रेडिट- shivanshboutique

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सिंपल पैंट डिजाइन

प्लाजो पैंट को सेंडर से इस डिजाइन का बनवाया जा सकता है। अगर आप शॉर्ट स्टाइल वाली स्ट्रेट या पेपलम कुर्ती पहनना पसंद करती हैं तो इस तरह के प्लाजो डिजाइन को बनवाएं। फोटो क्रेडिट- shaheenfatma37

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