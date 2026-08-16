पैंट प्लाजो की मोहरी पर बनवाएं ये 7 सुंदर डिजाइन, सस्ता सूट भी लगेगा महंगा

आजकल महिलाएं सूट के साथ पैंट प्लाजो बनवाना ज्यादा पसंद करती हैं। ये ना सिर्फ कम्फर्टेबल होती हैं बल्कि क्लासी लुक पाने में भी मदद करती हैं। अगर आप सूट के साथ प्लाजो बनवा रही हैं तो इसकी मोहरी पर एक सुंदर डिजाइन बनवाएं। इससे लुक खास बन जाएगा और सस्ता सूट भी महंगा दिखने लगेगा। यहां देखिए पैंट प्लाजो के सुंदर और आकर्षक मोहरी डिजाइन।
पैंट प्लाजो की मोहरी कटवर्क वाली बनवाएं और इसमें नीचें छोटे पर्ल्स भी लगवाएं। इस तरह के लटकने वाले पर्ल्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। फोटो क्रेडिट- shaheenfatma37
पैंट प्लाजो की मोहरी वैसे नीचे के कम होती है लेकिन कुछ लोग इसे खुला बनवाना पसंद करते हैं। इस पैटर्न को खास बनाने के लिए कमूरे वाली लेस लगवाएं। फोटो क्रेडिट-blesed.boutique
प्लाजो को साइड से वी या यू शेप की कटिंग करवाएं और फिर इसके कट के सेंटर में एक फूल या सूट से मिलता कोई पैच लगवाएं। फोटो क्रेडिट-harjitkaur_design_
कॉटन के बॉर्डर आजकल सूट में खूब लगवाए जाते हैं। प्लेन प्लाजो को सुंदर बनवाने के लिए आप साइट में कट करवाएं और फिर इसपर कॉटन का बॉर्डर लगवाएं। फोटो क्रेडिट-shivanshboutique
अगर जॉर्जेट या फिर शिफॉल जैसे फ्लोई कपड़े का प्लाजो बनवा रही हैं तो इस तरह का कटवर्क काफी अच्छा दिखेगा। फोटो क्रेडिट- shivanshboutique
ये बाकी डिजाइन जैसा ही है बस इसमें बीच में बॉर्डर को जोड़ने के लिए छोटे-छोटे लेस पीस लगाए हैं। फोटो क्रेडिट- shivanshboutique
प्लाजो पैंट को सेंडर से इस डिजाइन का बनवाया जा सकता है। अगर आप शॉर्ट स्टाइल वाली स्ट्रेट या पेपलम कुर्ती पहनना पसंद करती हैं तो इस तरह के प्लाजो डिजाइन को बनवाएं। फोटो क्रेडिट- shaheenfatma37