कम जगह में बनाएं सुंदर छोटी रंगोली, देखिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन

दिवाली पर हर कोई अपने घर-आंगन में रंगोली बनाता है। लेकिन अगर आपके घर में जगह कम है और आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हम कुछ ऐसे डिजाइन्स लेकर आए हैं जो कम जगह में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये डिजाइन्स बहुत सुंदर हैं, इन्हें एंट्री गेट और घर के अंदर बनाया जा सकता है।
ये आसानी से बनने वाला डिजाइन है। ये पैटर्न रेक्टेंगल शेप में बना है और इसमें बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं बने हैं। इसमें रंगों से दीए, तोरण और कैंडर को बनाया है जो काफी सुंदर दिख रहा है। फोटो क्रेडिट- street__wala
ये एक सर्कल शेप की रंगोली है जिसमें साइड में एक बड़ा दीपक बना है। इसके किनारों पर मोर पंखों को बनाया है जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। छोटी सी जगह पर बनाने के लिए ये डिजाइन काफी अच्छा है। फोटो क्रेडिट- street__wala
समय और जगह की कमी है तो इस रंगोली को बनाएं। इसे आप झटपट बना सकते हैं। 5 से 6 रंगों का इस्तेमाल करके आप इस छोटी सी रंगोली को बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- street__wala
घर के मेन गेट में बनाने के लिए ये एक सुंदर रंगोली डिजाइन है। इस डिजाइन में मोर बना है। ये छोटा सा डिजाइन है और आप इसे घर की एंट्री पर भी बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- street__wala
रंगोली बनाने में नौसीखिए हैं तो इस पैटर्न हो बना सकते हैं। छोटी सी जगह पर रंगोली बनाने के लिए ये एक अच्छा पैटर्न है। फोटो क्रेडिट- street__wala
दिवाली के लिए दीए वाली रंगोली से बेहतर क्या ही हो सकती है। छोटी सी जगह पर बनाने के लिए ये एक अच्छा पैटर्न है इसे आप घर की एंट्री पर या फिर पूजा के पास बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- rangorangoli_by_vino