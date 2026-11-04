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कम जगह में बनाएं सुंदर छोटी रंगोली, देखिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन

घर में जगह कम है लेकिन सजावट में रंगोली को शामिल करना है तो हम आपके लिए कुछ ऐसे रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं जो छोटी जगह पर आसानी से बन सकते हैं। देखिए, सुंदर छोटी रंगोली डिजाइन-

Avantika JainNov 03, 2026 11:57 pm IST
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दिवाली के लिए छोटे रंगोली डिजाइन

दिवाली पर हर कोई अपने घर-आंगन में रंगोली बनाता है। लेकिन अगर आपके घर में जगह कम है और आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हम कुछ ऐसे डिजाइन्स लेकर आए हैं जो कम जगह में आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये डिजाइन्स बहुत सुंदर हैं, इन्हें एंट्री गेट और घर के अंदर बनाया जा सकता है।

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आसान रंगोली डिजाइन

ये आसानी से बनने वाला डिजाइन है। ये पैटर्न रेक्टेंगल शेप में बना है और इसमें बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं बने हैं। इसमें रंगों से दीए, तोरण और कैंडर को बनाया है जो काफी सुंदर दिख रहा है। फोटो क्रेडिट- street__wala

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दीपक और मोर पंख वाली रंगोली

ये एक सर्कल शेप की रंगोली है जिसमें साइड में एक बड़ा दीपक बना है। इसके किनारों पर मोर पंखों को बनाया है जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। छोटी सी जगह पर बनाने के लिए ये डिजाइन काफी अच्छा है। फोटो क्रेडिट- street__wala

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शुभ दिपावली वाली रंगोली

समय और जगह की कमी है तो इस रंगोली को बनाएं। इसे आप झटपट बना सकते हैं। 5 से 6 रंगों का इस्तेमाल करके आप इस छोटी सी रंगोली को बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- street__wala

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मोर वाली रंगोली डिजाइन

घर के मेन गेट में बनाने के लिए ये एक सुंदर रंगोली डिजाइन है। इस डिजाइन में मोर बना है। ये छोटा सा डिजाइन है और आप इसे घर की एंट्री पर भी बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- street__wala

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सिंपल और छोटी रंगोली डिजाइन

रंगोली बनाने में नौसीखिए हैं तो इस पैटर्न हो बना सकते हैं। छोटी सी जगह पर रंगोली बनाने के लिए ये एक अच्छा पैटर्न है। फोटो क्रेडिट- street__wala

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दीया रंगोली डिजाइन

दिवाली के लिए दीए वाली रंगोली से बेहतर क्या ही हो सकती है। छोटी सी जगह पर बनाने के लिए ये एक अच्छा पैटर्न है इसे आप घर की एंट्री पर या फिर पूजा के पास बना सकते हैं। फोटो क्रेडिट- rangorangoli_by_vino

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