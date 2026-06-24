हाथों में सुंदर लगेंगी लाल-हरी चूड़ियां! इन 7 तरीकों से बनाएं स्टाइलिश सेट, फोटोज देखें

लाल-हरी चूड़ियों का ऐसे सेट बनाकर पहनें

हाथों में भरी-भरी चूड़ियां हों तो इंडियन लुक और भी खास हो जाता है। एक सुहागिन के सोलह शृंगार में से एक ये भी हैं। बहुत सी महिलाएं रोजमर्रा में भी अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, जो उनकी सूट या साड़ी के साथ बड़ी खूबसूरत लगती हैं। चूड़ियों के भी कई कॉन्बिनेशन बनाकर पहने जाते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है लाल और हरी चूड़ियों का सेट। ये दोनों रंग साथ में बड़े सुंदर लगते हैं और जब बैंगल्स के साथ इनका सेट बनाकर पहना जाए, तब तो हाथों की खूबसूरती में मानों चार चांद लग जाते हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप बैंगल्स के साथ ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)