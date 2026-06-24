हाथों में सुंदर लगेंगी लाल-हरी चूड़ियां! इन 7 तरीकों से बनाएं स्टाइलिश सेट, फोटोज देखें

हाथों में भरी-भरी चूड़ियां हों तो इंडियन लुक और भी खास हो जाता है। एक सुहागिन के सोलह शृंगार में से एक ये भी हैं। बहुत सी महिलाएं रोजमर्रा में भी अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, जो उनकी सूट या साड़ी के साथ बड़ी खूबसूरत लगती हैं। चूड़ियों के भी कई कॉन्बिनेशन बनाकर पहने जाते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है लाल और हरी चूड़ियों का सेट। ये दोनों रंग साथ में बड़े सुंदर लगते हैं और जब बैंगल्स के साथ इनका सेट बनाकर पहना जाए, तब तो हाथों की खूबसूरती में मानों चार चांद लग जाते हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ आइडियाज ले कर आए हैं, जो आप बैंगल्स के साथ ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
डेली वियर के लिए अगर आप लाल और हरी चूड़ियों का सेट बना रही हैं, तो बिना बैंगल्स के इस तरह अरेंज कर के पहन सकती हैं। एक हाथ में आप जितनी चूड़ी पहनना चाहती हैं, उस हिसाब से लाल और ग्रीन चूड़ियों को मिक्स कर के पहन लें। सिंपल डिजाइन है लेकिन काफी सुंदर लगता है।
अगर आपके पास गोल्डन, सिल्वर या स्टोन वर्क में चूड़ियां हैं तो उन्हें इस तरह से बीच-बीच में लगाकर सेट तैयार कर सकती हैं। लाल और हरी चूड़ियों के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। डेली वियर के आप थोड़ी कम चूड़ियां रख सकती हैं, वहीं कहीं आने-जाने में ज्यादा चूड़ियाँ लगाकर हेवी सेट बना सकती हैं।
घुंघरू बैंगल्स आजकल इतने ट्रेंड में हैं कि एक सेट तो आपके पास भी होगा। अगर नहीं है तो खरीद लें क्योंकि इसके साथ आप अपनी हरी-लाल चूड़ियों को मिक्स एंड मैच कर के ये सुंदर सा सेट बना सकती हैं। डेली वियर के लिए इस तरह का सेट आप सूट-साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
आजकल चूड़ियां पहनने का ये स्टाइल भी काफी ट्रेंड में चल रहा है। इसमें हरी और लाल रंग की चूड़ियों को अलग अलग हाथों में स्टाइल किया जाता है। आप इन्हें घंघरू बैंगल्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं या फिर यूं ही पहन सकती हैं। डेली वियर के लिए ये स्टाइल परफेक्ट रहेगा।
सिंपल चूड़ियों को आप इस तरह दो-दो पीस में अरेंज कर के भी सुंदर सा सेट बना सकती हैं। डेली वियर के लिए इस तरह के पैटर्न परफेक्ट रहते हैं क्योंकि इनमें बैंगल्स की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि अगर आप बैंगल्स पहनना पसंद करती हैं या किसी खास मौके के लिए तैयार हो रही हैं तो इस तरह से बैंगल्स भी स्टाइल कर सकती हैं।
आपके पास जो भी स्टोन वाले बैंगल्स हों उन्हें चूड़ियों के बीच में लगाकर आप इस तरह का फैंसी सेट भी बना सकती हैं। थोड़ा और हेवी लुक देने के लिए साथ में गोल्डन चूड़ियों को भी मिक्स एंड मैच कर लें। साड़ी के साथ खासतौर से इस तरह का डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा।
हरी चूड़ियों के बीच में आप इस तरह से लाल चूड़ियों का सेट लगाकर पहन सकती हैं। डेली वियर के लिए परफेक्ट है। साथ ही साड़ी सूट के साथ अगर आप मिनिमल और देसी लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इसे किसी खास मौके पर भी पहन सकती हैं।