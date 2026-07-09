सिंपल कुर्ती को डिजाइनर टच देंगे ये नेक डिजाइंस, तुरंत कर लें सेव

नेकलाइन क्यों बदल देती है पूरे कुर्ते का लुक?

कुर्ते का रंग और कपड़ा जितना जरूरी होता है, उतनी ही अहम उसकी नेकलाइन भी होती है। सही नेक डिजाइन साधारण कुर्ते को भी डिजाइनर लुक दे सकता है। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज, छोटी पार्टी या किसी फंक्शन में शामिल होना हो, एक खूबसूरत नेकलाइन आपके पूरे लुक को बेहतर बना देती है। अगर आप नया कुर्ता सिलवा रही हैं या पुराने कुर्ते को नया लुक देना चाहती हैं, तो इन 7 नेकलाइन डिजाइंस से आइडिया ले सकती हैं। (All Photos/Instagram: mahams.corner)