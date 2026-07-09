सिंपल कुर्ती को डिजाइनर टच देंगे ये नेक डिजाइंस, तुरंत कर लें सेव

कुर्ते का रंग और कपड़ा जितना जरूरी होता है, उतनी ही अहम उसकी नेकलाइन भी होती है। सही नेक डिजाइन साधारण कुर्ते को भी डिजाइनर लुक दे सकता है। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज, छोटी पार्टी या किसी फंक्शन में शामिल होना हो, एक खूबसूरत नेकलाइन आपके पूरे लुक को बेहतर बना देती है। अगर आप नया कुर्ता सिलवा रही हैं या पुराने कुर्ते को नया लुक देना चाहती हैं, तो इन 7 नेकलाइन डिजाइंस से आइडिया ले सकती हैं। (All Photos/Instagram: mahams.corner)
अगर आपको थोड़ा अलग और स्टाइलिश लुक पसंद है, तो कटवर्क ड्रॉप नेकलाइन एक अच्छा विकल्प है। इसमें गर्दन के पास छोटे कट दिए जाते हैं, जो कुर्ते को आकर्षक बनाते हैं। मोती या डोरी की हल्की सजावट इसे और भी सुंदर बना सकती है। यह डिजाइन कॉटन, रेयॉन और लिनन जैसे कपड़ों पर बहुत अच्छा लगता है। इसे ऑफिस और छोटे फंक्शन दोनों में आसानी से पहना जा सकता है।
वी शेप नेकलाइन के साथ हल्की फ्रिल जुड़ जाए, तो कुर्ते का लुक और भी खूबसूरत हो जाता है। यह डिजाइन चेहरे को लंबा और गर्दन को आकर्षक दिखाता है। अगर आपका कुर्ता सिंपल है, तो यह नेकलाइन उसे भी खास बना सकती है। हल्के रंग के कुर्तों पर यह डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे रोज पहनने के साथ-साथ खास मौकों पर भी चुना जा सकता है।
स्कैलप शेप वाली नेकलाइन इन दिनों काफी पसंद की जा रही है। इसके किनारों पर गोल डिजाइन और बीच में छोटे बटन कुर्ते को बेहद सुंदर लुक देते हैं। यह डिजाइन सादगी और स्टाइल का अच्छा मेल है। अगर आप हल्के रंग के कॉटन या चिकनकारी कुर्ते पहनना पसंद करती हैं, तो यह नेकलाइन आपके लिए बेहतरीन रहेगी। इसके साथ छोटे झुमके भी अच्छे लगते हैं।
अगर आपको थोड़ा एलिगेंट और फेमिनिन लुक पसंद है, तो फ्लोरल लेस वाली वी नेकलाइन जरूर ट्राई करें। गर्दन के आसपास लगी फूलों वाली लेस कुर्ते को बहुत खूबसूरत बना देती है। यह डिजाइन त्योहार, परिवार की छोटी पार्टी या खास मौके के लिए अच्छा विकल्प है। हल्के मेकअप और सिंपल जूलरी के साथ इसका लुक और भी निखरकर आता है।
जिन महिलाओं को सादा लेकिन स्टाइलिश लुक पसंद है, उनके लिए सिंपल डीप वी नेक एक अच्छा विकल्प है। इसमें ज्यादा डिजाइन नहीं होता, लेकिन इसका कट कुर्ते को बहुत आकर्षक बना देता है। इसे कॉटन, सिल्क या प्रिंटेड कुर्तों के साथ आसानी से बनाया जा सकता है। यह डिजाइन हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है और कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता।
अगर आपको सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक पसंद है, तो यह पाइपिंग वी-नेक डिजाइन बेहतरीन विकल्प है। इसमें वी शेप नेकलाइन के किनारों पर अलग रंग की पाइपिंग या लेस लगाई जाती है, जिससे कुर्ता बिना ज्यादा सजावट के भी आकर्षक दिखता है। यह डिजाइन कॉटन, प्रिंटेड और रोज पहनने वाले कुर्तों पर बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग के लिए भी यह एकदम सही है। हल्के झुमकों या स्टड ईयररिंग्स के साथ यह नेकलाइन और भी खूबसूरत नजर आती है।
नेकलाइन चुनते समय केवल फैशन ही नहीं, बल्कि अपनी बॉडी शेप और आराम का भी ध्यान रखें। अगर गर्दन लंबी है तो राउंड या स्कैलप नेक अच्छे लगते हैं, जबकि छोटी गर्दन पर वी नेक बेहतर दिखती है। कुर्ते के कपड़े, प्रिंट और मौके के हिसाब से नेक डिजाइन चुनें। सही नेकलाइन आपके पूरे लुक को बदल सकती है और साधारण कुर्ते को भी बेहद स्टाइलिश बना सकती है।