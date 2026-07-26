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हरी कांच की चूड़ियों के साथ पहनें कड़े के ये 7 लेटेस्ट डिजाइन्स, हाथों को मिलेगा स्टाइलिश और खूबसूरत लुक

सावन का महीना आने वाला है और इस खास महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। हरी चूड़ियों के साथ अगर आप कड़े के डिजाइन खोज रही हैं, तो हम आपको कुछ लेटेस्ट पैटर्न दिखाते हैं।

Deepali SrivastavaJul 26, 2026 07:07 pm IST
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हरी चूड़ियों के साथ पहनें कड़े के ये डिजाइन्स

सावन में हरी-हरी चूड़ियां महिलाएं अपने हाथों में सजाती हैं और उनके साथ स्टाइलिश कड़े भी पहनती हैं। अगर आप भी कांच की हरी चूड़ियां पहनने जा रही हैं, तो साथ में सेट बनाने के लिए कड़े के कुछ ट्रेंडी पैटर्न भी देख लीजिए। चूड़ियों के साथ कड़े के ये डिजाइन खूबसूरत लगेंगे और हाथ भी भरे-भरे दिखेंगे। अगर आप चूड़ियां नहीं पहनती हैं, तो सिर्फ कड़े ही पहन सकती हैं। चलिए आपको इन लेटेस्ट पैटर्न वाले कड़े की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।

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स्टोन वाले कड़े

चूड़ियों के आगे-पीछे लगाने के लिए स्टोन वाले कड़े चुन सकते हैं। स्टोन वाली या प्लेन ग्रीन चूड़ियों के साथ ये कड़े खूबसूरत लगेंगे। इस तरह के कड़े में कई तरह के पैटर्न आते हैं।

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एमराल्ड स्टोन बैंगल्स

अगर आप फैंसी चूड़ियां पहन रही हैं, तो एमराल्ड ग्रीन स्टोन लगे हुए कड़े के साथ सेट बनवाएं। इस तरह के कड़े हाथों पर खूबसूरत लगेंगे और रिच लुक देंगे।

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रॉयल ग्रीन एम्बॉस्ड कड़ा

हरे रंग के चौड़े कड़े पर गोल्डन फ्लोरल और एलीफेंट मोटिफ की एम्बॉस्ड डिजाइन इसे पारंपरिक और शाही लुक दे रहे हैं। चूड़ियों के साथ सेट में ये कड़े जचेंगे और साड़ी, सिल्क सूट और ब्राइडल वियर के साथ पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

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ग्रीन बीड्स ब्राइडल चूड़ा सेट

डार्क ग्रीन कलर के कड़े में बीड्स वर्क, मोती और झुमकी लटकन से सजा हुआ है। इस तरह के कड़े आप प्लेन या स्टोन वाली चूड़ियों के साथ पेयर कर सकते हैं। ये आपको अट्रैक्टिव लुक देंगे।

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एमराल्ड ग्लिटर स्टोन बैंगल्स

अगर सिर्फ कड़े पहनना चाहती हैं या फिर चूड़ियों के साथ सिंगल कड़े लगाना चाहती हैं, तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। क्रिस्टल और स्टोन एम्बेलिशमेंट से सजे ये बैंगल्स मॉडर्न और रॉयल लुक देते हैं।

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थ्रेड-मिरर वर्क कड़ा डिजाइन

सिर्फ कड़ा पहनने के लिए इस तरह के पैटर्न सबसे बेस्ट रहेंगे और आप इन्हें प्लेन चूड़ियों के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये कड़े खूबसूरत लगेंगे।

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स्टार डिजाइन कड़ा

गोल्डन स्टोन वाली चूड़ियों के साथ स्टार पैटर्न वाले कड़े भी खूबसूरत लगेंगे। आप इस तरह के कड़े के डिजाइन चुन सकते हैं। इस तरह के कड़े सुहागिन के साथ कुंवारी लड़कियों के हाथों पर भी जचेंगे।

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