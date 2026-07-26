हरी कांच की चूड़ियों के साथ पहनें कड़े के ये 7 लेटेस्ट डिजाइन्स, हाथों को मिलेगा स्टाइलिश और खूबसूरत लुक

हरी चूड़ियों के साथ पहनें कड़े के ये डिजाइन्स

सावन में हरी-हरी चूड़ियां महिलाएं अपने हाथों में सजाती हैं और उनके साथ स्टाइलिश कड़े भी पहनती हैं। अगर आप भी कांच की हरी चूड़ियां पहनने जा रही हैं, तो साथ में सेट बनाने के लिए कड़े के कुछ ट्रेंडी पैटर्न भी देख लीजिए। चूड़ियों के साथ कड़े के ये डिजाइन खूबसूरत लगेंगे और हाथ भी भरे-भरे दिखेंगे। अगर आप चूड़ियां नहीं पहनती हैं, तो सिर्फ कड़े ही पहन सकती हैं। चलिए आपको इन लेटेस्ट पैटर्न वाले कड़े की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।