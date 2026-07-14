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सावन में हाथों पर सुंदर लगेंगी हरी-हरी कांच की चूड़ियां! इन 7 तरीकों से बनवाएं स्टाइलिश सेट, देखें फोटोज

Green Bangles Designs: सावन में महिलाएं हरी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं और इनके साथ गोल्डन या फिर कड़े लगाकर खूबसूरत सेट तैयार करती हैं। हम आपको ग्रीन बैंगल्स के कुछ फैंसी आइडियाज दिखाने जा रहे हैं, जो आप इस बार ट्राई कर सकती हैं।

Deepali SrivastavaJul 14, 2026 01:59 pm IST
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कांच की हरी चूड़ियों के ऐसे सेट बनाकर पहनें

सावन का महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में महिलाएं हरी साड़ी और हरी चूड़ियों की खरीदारी शुरू कर देती हैं। सावन में हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। ये न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि हाथों की खूबसूरती भी बढ़ाती हैं। हरी कांच की चूड़ियों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग हर रंग की साड़ी के साथ आसानी से मैच हो जाती हैं। ऐसे में आपको अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी इस सावन हरी कांच की चूड़ियां खरीदने का प्लान बना रही हैं, तो यहां हम आपको उनके कुछ ट्रेंडी और लेटेस्ट सेट डिजाइन्स दिखा रहे हैं, जिनसे आप अपने लिए परफेक्ट चूड़ी सेट चुन सकती हैं।

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प्लेन चूड़ियों वाला सेट

अगर आप कुर्ती या किसी ग्रीन कलर की मैचिंग साड़ी के साथ चूड़ी पहनना चाहती हैं, तो प्लेन कांच की चूड़ियां पहनें। आजकल इस तरह का सेट ट्रेंड में है। खास बात ये है कि ऐसी चूड़ियां यंग लड़कियां भी पहन सकती हैं।

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लटकन बैंगल्स के साथ बनवाएं सेट

लटकन वाले गोल्डन बैंगल्स के साथ हरी चूड़ियों का सेट बनवा सकते हैं। इस तरह की चूड़ी सेट आपको रॉयल और क्लासी लुक देगा। साथ ही ये किसी भी कलर की साड़ी के साथ सुंदर लगेगा।

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कश्मीरी बैंगल्स के साथ हरी चूड़ियां

कश्मीरी बैंगल्स के साथ आप हरी चूड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाकर पहन सकती हैं। इस तरह की चूड़ियों का सेट इन दिनों काफी ट्रेंड में है। साड़ी-सूट के साथ ये अच्छा लगेगा।

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टेंपल कड़े के साथ कांच की चूड़ियां

टेंपल डिजाइन वाले गोल्डन कड़े के साथ जरी वाली हरी कांच की चूड़ियों का सेट भी अच्छा लग रहा है। अगर आप हैवी स्टाइल में बैंगल्स पहनना पसंद करती हैं, तो इस तरह का सेट बनवाएं। किसी जरी डिजाइन वाली साड़ी के साथ ये सेट सुंदर लगेगा।

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गोल्डन चूड़ियों के साथ सेट बनवाएं

गोल्डन कांच की चूड़ियों के साथ हरी चूड़ियों का सेट भी तैयार करवा सकती हैं। इस तरह की चूड़ियां हाथों पर आकर्षक लुक देंगी और किसी भी कलर की साड़ी के साथ परफेक्ट दिखेंगी।

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हरी कांच की चूड़ियां विद कुंदन बैंगल्स

कुंदन वाले बैंगल्स के साथ भी आप हरी कांच की चूड़ियों का सेट ट्राई कर सकती हैं। हैवी कड़े और पतली चूड़ियों वाला सेट काफी अट्रैक्टिव दिखता है और हाथों को प्यारा लुक देता है। इस तरह का सेट भी आप सावन में पहन सकती हैं।

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कमल वाले कड़े के साथ हरी चूड़ियों का सेट

कमल वाले या किसी अन्य डिजाइन के कड़े साइड में लगाकर तोता हरे रंग की चूड़ियों का सेट भी बनवा सकती हैं। इस रंग में चूड़ियां भी आपके हाथों को आकर्षक लुक देंगी और किसी भी कलर की साड़ी के साथ जचेंगी।

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