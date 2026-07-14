सावन में हाथों पर सुंदर लगेंगी हरी-हरी कांच की चूड़ियां! इन 7 तरीकों से बनवाएं स्टाइलिश सेट, देखें फोटोज

कांच की हरी चूड़ियों के ऐसे सेट बनाकर पहनें

सावन का महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में महिलाएं हरी साड़ी और हरी चूड़ियों की खरीदारी शुरू कर देती हैं। सावन में हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। ये न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि हाथों की खूबसूरती भी बढ़ाती हैं। हरी कांच की चूड़ियों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगभग हर रंग की साड़ी के साथ आसानी से मैच हो जाती हैं। ऐसे में आपको अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी इस सावन हरी कांच की चूड़ियां खरीदने का प्लान बना रही हैं, तो यहां हम आपको उनके कुछ ट्रेंडी और लेटेस्ट सेट डिजाइन्स दिखा रहे हैं, जिनसे आप अपने लिए परफेक्ट चूड़ी सेट चुन सकती हैं।