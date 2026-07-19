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सावन में हरी साड़ी के साथ लगाएं ग्रीन बिंदी के ये 7 खूबसूरत डिजाइन, चेहरे पर आएगा चांद-सा नूर

सावन और तीज के मौके पर हरी साड़ी पहनने का प्लान कर रही हैं, तो उसके साथ हरी मैचिंग बिंदी भी लगाएं। हम आपको हरी बिंदी के कुछ पैटर्न दिखाने जा रहे हैं।

Deepali SrivastavaJul 19, 2026 04:29 pm IST
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हरी बिंदी के खूबसूरत डिजाइन्स करें ट्राई

सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और महिलाएं इसके लिए खास तैयारियां भी करती हैं। हरी साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ी, गजरा, हरी बिंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं। फैशन की दुनिया में आउटफिट के साथ मैचिंग में बिंदी लगाने का ट्रेंड फिर से शुरू हो चुका है और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहती हैं, तो हरी साड़ी के साथ सुंदर डिजाइन वाली हरी बिंदी लगाएं। हरा रंग चेहरे पर खिलकर दिखेगा और आपके पूरे लुक में चार चांद लगा देगा। आज हम आपके लिए बिंदी के कुछ ट्रेंडी डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें लगाकर आप खूबसूरत दिख सकती हैं।

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प्लेन+स्टोन बिंदी की डिजाइन

प्लेन हरी बिंदी लगाने से अच्छा है कि आप उस पर छोटा सा स्टोन लगा लीजिए। इससे बिंदी का लुक सुंदर दिखने लगेगा और चेहरा भी अट्रैक्टिव दिखेगा।

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ग्रीन-व्हाइट स्टोन बिंदी

ग्रीन और व्हाइट मिक्स स्टोन वाली बिंदी भी आप लगा सकते हैं। इस तरह की बिंदी लगाने से चेहरा आकर्षक दिखेगा। अगर छोटी बिंदी लगाना पसंद करते हैं, तब भी इस तरह की बिंदी चेहरे पर खिलेगी।

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लंबी स्टाइल वाली बिंदी

पहले लंबी बिंदी का ट्रेंड खूब चलता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका माथा चौड़ा है तो आपके ऊपर लंबी बिंदी अच्छी लगेगी। किसी मिरर वर्क या हैवी साड़ी के साथ इस तरह की बिंदी लगाएं। ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी।

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बड़ी गोल स्टोन बिंदी

बड़ी बिंदी लगाती हैं, तो इस तरह की स्टोन पैटर्न वाली भी चुन सकती हैं। हरी साड़ी के साथ इस तरह की बिंदी अच्छी लगेगी और चेहरा खिला-खिला दिखेगा।

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स्लीक बिंदी पैटर्न करें ट्राई

अगर पतली बिंदी लगाना पसंद करती हैं और माथा हल्का चौड़ा है। तो आप स्लीक स्टाइल वाली बिंदी भी लगा सकती हैं। इस तरह की बिंदी में कई पैटर्न आते हैं, जो अच्छे लगेंगे।

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डायमंड बॉर्डर ग्रीन बिंदी

सादी गोल हरे रंग की बिंदी, जिसके चारों ओर सफेद स्टोन (डायमंड लुक) लगे हैं। यह सिल्क, ऑर्गेंजा और बनारसी साड़ी के साथ बेहद एलिगेंट लगती है।

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पर्ल सर्कल ग्रीन बिंदी

बीच में ग्रीन स्टोन और उसके चारों ओर सफेद मोतियों की रिंग। यह क्लासिक और ट्रेडिशनल लुक देती है। हरे स्टोन को फूल के आकार में सजाया गया है। मेहंदी, तीज और सावन के त्योहारों के लिए परफेक्ट। बीच में कई हरे स्टोन का कॉम्बिनेशन और गोल्डन बीड्स की बॉर्डर। हैवी साड़ी के साथ खूब जंचती है।

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