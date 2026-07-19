सावन में हरी साड़ी के साथ लगाएं ग्रीन बिंदी के ये 7 खूबसूरत डिजाइन, चेहरे पर आएगा चांद-सा नूर

हरी बिंदी के खूबसूरत डिजाइन्स करें ट्राई

सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और महिलाएं इसके लिए खास तैयारियां भी करती हैं। हरी साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ी, गजरा, हरी बिंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं। फैशन की दुनिया में आउटफिट के साथ मैचिंग में बिंदी लगाने का ट्रेंड फिर से शुरू हो चुका है और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहती हैं, तो हरी साड़ी के साथ सुंदर डिजाइन वाली हरी बिंदी लगाएं। हरा रंग चेहरे पर खिलकर दिखेगा और आपके पूरे लुक में चार चांद लगा देगा। आज हम आपके लिए बिंदी के कुछ ट्रेंडी डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें लगाकर आप खूबसूरत दिख सकती हैं।