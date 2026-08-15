ब्लाउज के 7 ऐसे बैक डिजाइन जिन्हें पहनकर मिलेगा गर्लिश लुक, साड़ी-लहंगे के साथ पहनें

साड़ी-लहंगा पहनने के बाद हर महिला गर्लिश लुक पाना चाहती है। लेकिन अक्सर एक ही तरह के ब्लाउज डिजाइन को पहनकर लुक चेंज नहीं होता। अच्छे और मॉर्डन लुक के लिए सही ब्लाउज पैटर्न को चुनना जरूरी है। ऐसे में यहां हम 7 ऐसे डिजाइन लेकर आए हैं जिन्हें पहनकर आपको मॉर्डन-गर्लिश लुक मिलेगा।
गर्लिश लुक पाने के लिए इस तरह का डोरी डिजाइन काफी अच्छा है। आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है। बैकलेस डिजाइन पहन लेती हैं तो साड़ी के साथ इस डिजाइन के ब्लाउज को सिलवाएं। फोटो क्रेडिट- blouse_saree_trends
डार्क रंग की साड़ी के साथ इस तरह के सुंदर डोरी डिजाइन वाले ब्लाउज को स्टिच करवाएं। इसमें बैक पर एक डिफरेंड कट है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। फोट क्रेडिट- handmadewithlove7
चोली कट डिजाइन इन दिनों ट्रेंड में है। इस तरह के ब्लाउज के साथ आप टेंपल बैक डिजाइन बनवाएं। इसमें नीचे की तरफ डोरी है। फोटो क्रेडिट- namanaa.alankrutha
अगर स्लीवलेस डिजाइन पहनती हैं तो हैंडलूम वाली साड़ी के साथ आप इस तरह के ब्लाउज डिजाइन को बनवाएं। गर्लिश लुक पाने के लिए ये पैटर्न बेस्ट है। फोटो क्रेडिट- boutique_mayaz
क्लासी-मॉर्डन लुक पाने के लिए हॉल्टर नेक डिजाइन सबसे अच्छा है। हॉल्टर नेक में बैकलेस पैटर्न बनवाएं और इसे साड़ी या फिर स्कर्ट के साथ पहनें। फोटो क्रेडिट-trend_blouse_design_
बहुत ज्यादा रीविलिंग ब्लाउज पसंद नहीं करती हैं तो आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। इसमें फ्रंट से आपको पैडेड डिजाइन बनावाना होगा। इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है।फोटो क्रेडिट- hasinis_for_women
बैकलेस पैटर्न साड़ी के साथ अच्छा लगता है। हॉल्टर नेक के साथ इस तरह से डबल डोरी डिजाइन को बनवाएं। साड़ी में हॉट लुक पाने के लिए ये अच्छा डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- visista_boutique